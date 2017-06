Rastreamos 8 estrellas que brillaron en los 90s y se les esfumó la fama

¿Dónde están y qué han hecho?

Jake Lloyd: Él era la pieza central de la primera de las precuelas de Star Wars, y su carrera después de eso se apagó para siempre. Cuando tenía sólo 8 años, Jake se volvió mundialmente famoso después de interpretar al joven Anakin Skywalker en Star Wars: La Amenaza del Fantasma.

Hasta ese papel, Lloyd había estado construyendo un currículum respetable como un actor infantil, con apariciones en el drama médico de televisión E.R. y en la comedia navideña El Regalo Prometido. Después de Star Wars, Lloyd juró no actuar más como resultado de la explosión de críticas hacia la película. El joven actor dijo en una entrevista con DailyMail en 2012 que los niños lo intimidaron en la escuela después de que la película fue lanzada, y que pronto “aprendió a odiar las cámaras”.

En marzo de 2015 fue detenido por agredir a su madre y en julio de ese año fue a prisión tras protagonizar una persecución policial a 160 km por hora.

Devon Sawa: Fue una de las estrellas infantiles y juveniles más aclamadas de los 90s. De niño protagonizó cintas convertidas en clásicos como Pequeños Gigantes, Casper, junto a Christina Ricci. A diferencia de algunos niños actores, Devon hizo una éxitos transición a la adolescencia y apareció en cintas como Slackers (2002) y la saga de Destino Final que inició en año 2000.

Aunque nos parezca que desapareció del mapa, él no ha abandonado la carrera actoral, aunque evidentemente tiene un bajo perfil. En 2015 actuó junto a John Travolta en Life On The Line.

Fairuza Balk: Ganó la atención internacional con su papel como despiada bruja Nancy Downs en la película de terror 1996 The Craft. Ella también apareció como un neonazi en American History X con Edward Norton y fue el interés amoroso de Adam Sandler en The Waterboy.

Aunque no la recordemos en trabajos más recientes, desde los años 90 no le ha faltado el trabajo; ha prestado su voz a videojuegos como Grand Theft Auto: Vice City y ha aparecido en varios programas de televisión y pequeñas película. Su proyecto más reciente fue la serie dramática Ray Donovan de Showtime, en la que interpreta a Ginger.

Jason James Richter: Él nos hizo derramar muchas lágrimas en Liberen a Willy, papel que lo convirtió en una de las estrellas infantiles más reconocibles de los años 90s.

Luego de un vacío actoral entre 1998 y 2009, parece que Jason intenta recuperar su carrera, y según IMDB, ha estado en series como Bones y Criminal Minds, así como en varias películas, de las cuales estrenará Drivers en 2017.

Ariana Richards: Su papel como Lex Murphy en el éxito de taquilla Jurassic Park debería haber sido suficiente para impulsarla al estrellato, pero excepto para algunos papeles menores y cameos, Richards no brilló más.

Retirada de la actuación desde 2001, la rubia obtuvo una licenciatura en Bellas Artes de Skidmore College y ahora trabaja profesionalmente como pintor y es artista aclamada en esa área.

Christopher Castile: Su divertido rostro lo vimos en Paso a Paso y Beethoven, entre otras, así como también prestó su voz para Eugene Horowitz en Hey Arnold!

Después de que Paso a Paso fuera cancelado en 1998, Castilla se retiró de la actuación. Hoy en día lo puedes encontrar en su aula de la Escuela Secundaria Downey, donde enseña Historia de los Estados Unidos.

Mira Sorvino: Ella fue una vez uno una de las actrices más hot de Hollywood durante los años 90s, incluso ganando un premio de la Academia por su poderosa actuación en Mighty Aphrodite. Mira Sorvino continuó su éxito con una serie de aclamados papeles en películas como Romy and Michele’s High School Reunion, Mimic, y Summer of Sam.

Después de 2000, Sorvino continuó actuando, pero ha cambiado su enfoque principal a películas independientes más pequeñas; Recibió una nominación al Globo de Oro por su trabajo en Human Trafficking de 2006. Sorvino también ha estado actuando para la pequeña pantalla, apareciendo como un personaje recurrente en Psych y más recientemente en la serie original de Netflix Lady Dynamite.

Pauly Shore: Con su actitud relajada, acento de surfista y cabello alborotado, Shore fue una de las estrellas de cine más reconocibles de la década por películas como El Hombre de California y Mi Futuro Yerno.

Los fans de Disney también lo recordarán como la voz detrás del mejor amigo de Max Goof, Bobby Zimmeruski, en A Goofy Movie y su secuela, An Extremely Goofy Movie. Después de 2000, la carrera de Shore disminuyó, autoproduciendo algunos mockumentales de sí mismo. Ahora ha cambiado principalmente su enfoque de la gran pantalla a stand up comedy.

Fuente: eonline.com