Rechazo por comentarios racistas de periodista peruano contra futbolistas ecuatorianos

(CNN Español) – Un lamentable capítulo de racismo tiene en el ojo del huracán al periodista peruano Phillipe Butters por los comentarios ofensivos y denigrantes que lanzó en su programa Combutters contra la selección de Ecuador este miércoles.

Las palabras del presentador fueron: “Vamos a jugar contra Ecuador en Quito. Los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos de altura… Esos tienen bíceps en los párpados”. Segundos después emprendió contra un futbolista de ese equipo: “Le haces ADN a Felipe Caicedo y no es humano es un mono, un gorila”. No satisfecho, remató diciendo que “son unos negros apretados que te muerden y te dan ébola”.

Este viernes, el jugador Felipe Caicedo respondió al episodio agradeciendo en su cuenta de Twitter “a toda la gente que se ha manifestado en contra del racismo” y asegurando que tenía claro que Butters “no representa (a) Perú, sólo representa la falta de valores, complejo y odio”.

No al racismo ✋🏻✋🏼✋🏽✋🏿 pic.twitter.com/hsUBNdCwmC — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) June 17, 2017

Y el rechazo por el comentario racista tampoco se hizo esperar. A través de un comunicado emitido este viernes, la cancillería de Ecuador catalogó de racista y xenófobas las expresiones de Butters. Agregó que “las execrables manifestaciones del señor Butters denigran la condición humana, la identidad étnica y cultural del pueblo afroecuatoriano, y revelan la actitud de intolerancia y mala práctica periodística, que afectan a la integridad de la comunidad afrodescendiente, cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse”. De ahí que haya recordado el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación al “transmitir valores a la ciudadanía”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, además, informó que por medio de la embajada de Ecuador en Perú formuló el reclamo pertinente a la Cancillería peruana y que se enviaron “sendas comunicaciones de protesta al Canal de Televisión donde se vertieron los comentarios” y al Consejo de Prensa de dicho país.

En la misma línea, el Ministerio de Cultura de Perú también rechazó categóricamente este jueves las palabras del periodista asegurando que “así no juega Perú”. También recordó que esta entidad, la Federación Peruana de Fútbol, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional del Perú, el Instituto Peruano del Deporte y todos los clubes profesionales firmaron un pacto contra el racismo. “En el Mes de la Cultura Afroperuana, el Ministerio de Cultura reitera la necesidad de erradicar estas conductas. El racismo no es normal y es inaceptable, hagamos juntos que esto cambie”, insistió el ministerio.

Por su parte, el Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Villacis, exigió que el comentarista Butters se retractara inmediatamente de sus palabras racistas y pidiera disculpas públicas, “como el caso lo amerita, porque el fútbol ecuatoriano se merece el respeto que se lo ha sabido ganar dentro y fuera de las canchas”, de acuerdo al pronunciamiento publicado por la organización.

Los mensajes de apoyo a Felipe Caicedo también circularon en redes sociales.

Odiar a la gente por su color está mal. Y no importa qué color hace el odio.-Muhammad Ali

Nuestra solidaridad con @FelipaoCaicedo ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 pic.twitter.com/xXYF2M0ZbV — Barcelona S.C. (@BarcelonaSCweb) June 17, 2017

Gracias @FelipaoCaicedo por este contundente mensaje que revela el execrable racismo que aún aqueja a nuestros países, a una parte de ellos! https://t.co/rFJK8Mretb — Carlos Santa Cruz (@4carlosantacruz) June 17, 2017

El racismo es ignorancia.

Es inadmisible un comunicador así. #noalracismo — (((Maferegas))) (@maferegas) June 17, 2017

Para aplaudir la respuesta de @FelipaoCaicedo https://t.co/7TAUiSDuL4 — pedro abad vintimill (@pedroabadvin) June 17, 2017

Te admiro y respeto. Esta es la forma de responder y enseñar. Eres grande maestro 💪🏿💪🏾💪🏽💪🏼#noalracismo — Eh Ahi (@ahi_eh) June 17, 2017

#noalracismo felipe Caicedo, en nombre del Perú te pedimos disculpas por las agraviantes expresiones de un discriminador torpe y contumaz. https://t.co/n86uIIBUbS — rubenvillasante (@rubenvillasante) June 17, 2017

Así como las publicaciones que criticaron tajantemente a Butters.

Butters está enfermo, no hay otra explicación. Su homofobia, misoginia, racismo y patanería no tiene antecedentes en una persona sana. — julioarbizu (@julioarbizu) June 16, 2017

Phillip Butters debe disculparse! Inexcusables comentarios tan denigrantes contra jugadores Ecuador y contra toda persona. Verguenza ajena! pic.twitter.com/YGOqhgUmKV — Madeleine Osterling (@MadeleineOster3) June 16, 2017

No sé si Willax y Radio Capital ya condenaron los comentarios racistas de Butters. Si no lo han hecho, entonces ellos también son racistas pic.twitter.com/zUzJvI2RkG — Heduardo (@heduardo50) June 16, 2017

No importa si Butters te cae bien o mal. Él dijo que “si muerdes a un negro te da ébola”. Y que “Caicedo es un gorila”. Eso es INACEPTABLE. — Sandra Miranda (@smirandadepaz) June 16, 2017

Soy Peruano y yo digo no al racismo Felipe, tengo vergüenza ajena de este señor que es periodista. No todos pensamos como el. #DiNoAlRacismo — Jean Carlo Medina (@JeankMQ) June 17, 2017

Panamá nos enseñó que no es leche lo que tomamos.

Ahora, Ecuador nos enseña que no es periodismo lo que hace Phillip Butters. — Franco Mori Petrovic (@francomorip) June 17, 2017

Ecuador, Perú y Bolivia somos países hermanos. No tenemos la culpa que existan porquerías como Phillip Butters, en todos los países los hay. — Mayra Animalista (@animalistaunido) June 17, 2017

