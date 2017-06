Reflexiones sobre el constitucionalismo latinoamericano y repercusiones en el Estado boliviano

*Cnl. DAEN. Jorge Santistevan Justiniano

Origen de la teoría constitucional: “El constitucionalismo es proteger al ciudadano de sus representantes”, decía Montesquieu, es decir protegerme del que yo voté y no así protegerme de mi enemigo.

El Origen según la teoría constitucional, la Constitución debe ser producto del colectivo social, la gente tiene que delegar su poder en otras personas y al mismo tiempo le imponga una serie de límites al ejercicio de ese poder.

Al respecto, cuando delegamos nuestra capacidad política en algunos representantes, entonces sucede que algunos representantes no arriban al cumplimiento de lo que prometen (Generalmente en las elecciones), no representan nuestros intereses sino que pasan a representar a los intereses de otros reducidos grupos sociales, políticos y económicos; también hay la duda si los representantes van a defender los intereses de los ciudadanos o no, es ahí donde surge la idea de crear: “Una Constitución”. La Constitución es un marco por el cual los ciudadanos al constituir el Estado establecen las reglas a través de un proceso constituyente, delimita cuales son las posibilidades que tienen para ejercer el poder. Por tanto la lógica de la Constitución es la Lógica Democrática. Algunas teorías constitucionales y teorías democráticas, enuncian como referencia al texto constitucional Norteamericano de 1687 que en uno de sus artículos empieza con la siguiente frase: “Nosotros el pueblo de EE.UU ……”., como una referencia directa de que el que hace el texto es el pueblo y sin embargo, por los intereses de las Elites en función, en ese proceso constituyente lo que hicieron fue, hablar en nombre del pueblo pero sin que el pueblo participara; crearon un modelo Elitista, al legitimar las decisiones que tomaban unos pocos, por tanto hay un choque desde el primer momento del constitucionalismo entre la visión autentica del constitucionalismo que es la democrática y la visión interesada de los que auspiciaban el mismo constitucionalismo, que fueron al fin y al cabo las clases dirigentes de las colonias británicas, de Norteamérica y luego de las clases dirigentes de la revolución francesa o de la Burguesía que fueron los que se opusieron al sector nobiliario de la aristocracia y a la monarquía de Francia, esos sectores por otro lado tampoco tenían ningún interés de entregar el poder a sus sirvientes.

Hubo una predominante histórica del constitucionalismo Elitista que solamente se consolido por sobre el constitucionalismo democrático en algunos países de Europa Occidental después de la segunda guerra mundial, pero que ese constitucionalismo democrático se fue progresivamente debilitando porque las fuerzas políticas que en su momento lucharon por introducir una agenda democrática por imponer un modelo de constitucionalismo democrático, después de la 2da GM. se acostumbraron a ser gestores del sistema, pasaron a ser cooptados por el sistema y de alguna manera abandonaron sus planteamientos históricos; en concreto la social democracia europea, los partidos socialistas europeos que durante muchos años del siglo XIX y XX, estuvieron luchando porque hubieran unas políticas a favor de la ciudadanía, cuando se produce la creación del Estado Social, se les permite que puedan gobernar y cuando gobiernan comienzan a contaminarse del sistema, comienzan a ser interlocución con los sectores pudientes de la sociedad, comienzan a pedir ofertas de trabajo cuando dejan de ser miembros del gobierno y empiezan a trabajar al servicio de los grandes grupos económicos y se comienza a producir una permeación de la ideología socialista, que progresivamente deja de ser socialista, como el partido socialista Alemán.

“Las constituciones son las normas que organizan los Estados” sin embargo las constituciones existen si esa norma nace producto de un procedimiento democrático con participación de todos los ciudadanos, no obstante a medida que el tiempo pasa cada vez menos vale la opinión de los ciudadanos porque las elites políticas defienden los intereses económicos de ciertos grupos de poder y como los ciudadanos no entienden estas cosas, eso lleva a un deterioro progresivo de los conceptos democráticos.

El nuevo constitucionalismo en Latinoamérica, surgió con el constitucionalismo Colombiano. En el caso Boliviano y Ecuatoriano, la sociedad pide el proceso constituyente, se provoca reacción ciudadana con movimientos que surgen desde abajo; en el caso ecuatoriano el pueblo se rebela contra Lucio Gutiérrez, gana en la segunda votación luego este no cumple las promesas con las que gano el poder, algo similar paso con Carlos Mesa, donde un grupo social pide constituyente y otro grupo se opone. Gutiérrez no sometió a constituyente, surge Rafael Correa, entró a la presidencia, luego convoca a referéndum constituyente para reformar la constitución.

En Bolivia, la convocatoria a constituyente se hizo mediante ley, el parlamento “pacta” una enmienda constitucional que decía que el parlamento elabore una ley para convocar a una asamblea constituyente elaborada y aprobada con dos tercios, el presidente Evo Morales llega a la presidencia y se desarrolla el proceso constituyente; las normas supuestamente son pactadas en el seno del parlamento y se define el mecanismo para elegir a los constituyentes y fue aprobada por 2/3 y así llegamos a donde hoy estamos.

La experiencia de Venezuela, es interesante y penosa a la vez; el 1998, Venezuela tenia crisis política, en diciembre del mismo año en la votación para presidente, Chávez fue electo en primera vuelta, y para fortalecer su poder hace el referéndum, luego la asamblea constituyente sin oposición tuvo un debate productivo para los chavistas; al final de todo este proceso, el resultado es desastroso, hoy el Nuevo constitucionalismo Venezolano es el peor ejemplo por: El alto grado de corrupción, Autoritarismo, pobreza, alto grado de militarización en los cargos públicos; también esa constitución fue mutándose, cambiando por la jurisprudencia de la sala constitucional aun se profundiza mas, con la convocatoria a otra Constituyente impulsada por el presidente Maduro en el afán de legitimar y alargar su mandato.

Un elemento característico del nuevo constitucionalismo latino Americano, es la composición de constituyentes que no tenía grandes juristas, ni profesionales idóneos, por el contrario fue una construcción hecha “sobre la marcha” como decimos en la Jerga militar, porque “unos” aprenden de los errores de los “anteriores”; en Venezuela , Ecuador y Bolivia, la constituyente fue hibrida con representación política mayoritaria pero con intromisión extrema del gobierno.

CONCLUSIONES: – La fundamentación democrática del poder, de quienes entraron a ejercer años atrás con orígenes socialista-comunitario, no es lo mismo en la actualidad por los cambios de mentalidad de los intelectuales orgánicos de un partido político que ya forman parte de las estructuras oligárquicas, que explican y hacen lo que el poder político les dice, porque están dentro del sistema y tendrán que defender lo que les parece razonable y lo que deben hacer es trabajar sus ideas al servicio a quien les paga o para quien trabajan.

– El ejercicio del poder hace que sin querer éste se desgaste porque se van oligarquizando, se van despegando de la gente, especialmente cuando un gobierno no ha mantenido cierto grado de contacto con la ciudadanía toda, aun así entran a una lógica propia y hacen cosas que los ciudadanos no entienden y por lo tanto rechazan.

– El grave error de los Estados con este tipo de tendencia, es creer que tanto una Asamblea Constituyente y/o Una Asamblea Constitucional soluciona los problemas. El problema es, que los Gobiernos cuando llegan democráticamente al ejercicio del poder incluyendo el nuestro, tienen una especie de “AUTISMO SOCIAL”.

– No tenemos un modelo constitucional perfecto, hay que pensar mirando hacia el futuro, viendo lo que fue útil y descartando lo malo a fin de pensar cómo resolver las controversias y el logro del bien general. Se dice que la Universidad es un foro de discusión de cómo resolver lo que no funciona (¿reúnen esa condición?), el constitucionalismo es un mecanismo de defensa del ciudadano con el poder, debemos estar al margen de la política partidista para resolver. El constitucionalismo NO ES PARA DEFENDER AL PODER O AL POLÍTICO, SINO A LA GENTE DEL PODER. LA TAREA ES: PONER LÍMITE A ESE PODER.

– Si bien toda sociedad cambia porque nada es igual que antes, por tanto toda constitución está sujeta a reformas, no debe ser pétrea, sin embargo también se debe poner límites, un blindaje que evite reformas a conveniencia del que ostenta el poder, blindaje que evite consultas y re consultas, re-elecciones y así repetir hasta que salga lo que yo quiero. La clase política debe reflexionar para no cargar en sus espaldas un alto costo social y político que de manera inminente van a responder en estrados judiciales.

*Coronel (SP) Diplomado en Altos Estudios Nacionales, Abogado, docente universitario, curso la maestría de seguridad defensa y desarrollo, maestrante en derecho constitucional, asesor militar en la misión permanente de Bolivia ante NNUU. Agregado de defensa de la embajada de Bolivia ante la Rep. del Paraguay.