Revuelo mundial por supuesta frase de Vidal contra Ronaldo

Según el diario Daily Mail, el ‘Rey Arturo’ habría declarado contra Ronaldo: “Cristiano es un engreído, no existe para mí”.

Revuelo total se ha vivido en Europa debido a una publicación del diario británico Daily Mail, donde el chileno ningunea a CR7: “Cristiano is a smart a…! He doesn’t exist to me”, serían sus palabras.

Desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), aclararon que no tienen conocimiento de esas declaraciones, por lo que sería producto de una mala traducción ya que el chileno habría dicho que “no hay ningún cuco en Portugal”.

Lo que sí recalcó el volante es que “nos gusta jugar con las selecciones de primer nivel. Cristiano está haciendo las cosas muy bien, pero no jugamos contra él, jugamos contra Portugal”.

Fuente: foxsports.com.ar