Romero recibe silbatina e interrumpe su discurso en acto policial

EL MINISTRO CARLOS ROMERO, EL PRESIDENTE EVO MORALES Y EL COMANDANTE DE LA POLICÍA BOLIVIANA, ABEL DE LA BARRA.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, recibió hoy una silbatina, durante su discurso en el acto de celebración del 191 aniversario de la Policía boliviana en Cochabamba en interrumpió su discurso.

Ante la silbatina, Romero pidió a los presentes y a los policías, darle una oportunidad para defenderse de los ataques que recibió en la última semana, sin embargo la protesta no cedió e interrumpio su discurso.

Mas antes, Romero advirtió a los uniformados que en los últimos meses gente desesperada e irresponsable inició una “campaña maliciosa”, a través de las redes sociales y medios de comunicación, para generar malestar en la Policía Boliviana.

“Generar malestar en la Policía Boliviana es atentar contra el pueblo boliviano, es perjudicar el trabajo cotidiano de la Policía combatiendo el crimen y la delincuencia”, manifestó.

Romero rechazó los rumores acerca de la supuesta desaparición del Batallón de Seguridad Física Estatal y la transferencia de investigadores de la Policía a la Fiscalía.

“La Policía está especializada en investigación criminal y el presidente Evo Morales lo ha destacado muchísimas veces (…). Alguien tendría que estar mal de la cabeza para decir que la investigación criminal ya no va a estar a cargo de la Policía o que se van a formar detectives que dependen de los fiscales (…), eso sería incoherente, eso no funcionaría, no sería práctico”, sostuvo.

Fuente: opinion.com.bo