Ronnie Fernández se marcha de Bolivia dejando la puerta abierta para volver

El delantero chileno partió este jueves a Chile para últimar detalles de su viaje hacia Arabia Saudita. Jugará en el Al Fayha su contrato será por tres años.

Ronnie Fernández (izq.) junto a su padre en el aeropuerto de El Alto antes de partir rumbo a Chile. Foto: @ronnie9fs

Tras la pomposa celebración por el título 21 que consiguió Bolívar por ganar el torneo Apertura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano (LFPB), este jueves el delantero chileno, Ronnie Fernández, dejó la ciudad de La Paz y en las siguientes horas se trasladará a Emiratos Árabes Unidos donde jugará los próximos tres años. Deja abierta la puerta para volver.

Con emotividad y palabras de agradecimiento el futbolista trasandino partió rumbo a Chile para alistar los últimos detalles concernientes al viaje hacia el medio oriente.

“Me voy orgulloso con el corazón repleto, me llevo solo buenas imágenes de este país me quedo solo con palabras de agradecimiento, el fútbol y la vida da vueltas, si en algún momento me llegan a llamar y yo siento que puedo venir a aportar no lo voy a dudar”, señaló Fernández antes de tomar el avión en el aeropuerto Internacional de El Alto.

El jugador se vinculará por los tres próximos años al club Al Fayha de Arabia Saudita, la transferencia es por 2,2 millones de dólares.

“El contrato aún no lo firmo, eso es lo primero en el fútbol cuando no se firma las cosas no están listas pero este fin de semana debo viajar a medio oriente a firmar por tres años”, acotó el chileno.

Ronnie Fernández manifestó en la terminal aeroportuaria que lo que más va a extrañar será a sus compañeros de equipo.

“Lo que más voy a extrañar es el grupo, en la intimidad del camarín me despedí porque esto da muchas vueltas y por ahí me toca volver. No hay nada más lindo que un grupo de personas que lo único que quiere es trabajar entonces este tipo de personas es difícil encontrar en otras partes”, enfatizó.

Fernández llegó a principios de año al club paceño procedente del Deportivo Cali de Colombia, antes militó en el Santiago Wanderers, Deportes Puerto Montt, Naval y Deportes Concepción todos de Chile.

En la Academia jugó todos los cotejos del torneo que está por terminar y anotó siete goles.

La Razón Digital / Rodolfo Aliaga / La Paz