¡Salma Hayek pudo haber sido la primera dama de Estados Unidos!

La mexicana revela el nombre de un viejo y poderoso admirador.

Para nadie es un secreto que Donald Trump es la persona menos querida entre los latinos más influyentes en Hollywood, sobre todo para los mexicanos, especialmente para Salma Hayek, quien en cada entrevista al ser cuestionada sobre el tema migratorio o la fuerza de México en Estados Unidos saca a relucir sus opiniones sobre el más controvertido presidente que ha tenido esa nación. Sin embargo, ésta vez, habló de un Trump sumamente distinto al que conocemos.

De visita por el The Daily Show con Trevor Noah para promocionar su más reciente película, Beatriz at dinner, Salma bromeó un poco sobre el tema de la cinta y una anécdota que la involucra a ella y al mandatario estadounidense.

Beatriz at dinner cuenta la historia de una inmigrante que en algún momento de la película es acosada durante una cena por un importante hombre de negocios. Trevor –a manera de broma– le preguntó a la nominada al Oscar si ese personaje pudo haber estado inspirado en alguien en especial, a lo que ella respondió, “¿Donald Trump?”. Fue entonces cuando el conductor le cuestionó si alguna vez él la había invitado a salir.

“Sí”, dijo sonriente. “Estaba en un evento con mi novio. Trump se acercó amable y encantador, después siguió charlando con mi pareja y llegó a iniciar una amistad con él, incluso lo invitó a cenar”. En ese primer momento, describe, Trump y su pareja de aquel entonces habían intercambiado teléfonos. Sin embargo, el político nunca lo llamó a él, sino a ella.

“Me llamaba a mí, me invitaba a salir. Yo le recordaba que tenía novio, le dije que no saldría con él, ni aunque estuviera soltera. Pero él solo me decía que mi novio no era lo suficientemente bueno para mí, que no era digno de mí, que tenía que salir con él”, relató la actriz.

Trevor le dijo irónicamente, “¿Te casaste con él?”. Salma riendo le respondió “No. Trump tuvo la razón”.

¿Quién habrá sido ese novio? ¿Edward Norton, con quien tuvo una larga relación? Si bien la mexicana no reveló nombres, algo es seguro: si ella hubiera aceptado salir con Donald Trump, quién sabe, quizás hoy ella, y no Melania, estaría en la Casa Blanca, o las ideas del actual presidente de Estados Unidos sobre la migración y el famoso muro serían sumamente diferentes.

Quizás, quizás… Quizás.





