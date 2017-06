San José: Mostasilla está en veremos

El defensor colombiano tiene un dolor en la rodilla derecha y puede perderse el partido de este miércoles ante el equipo santo. Si los exámenes confirman la lesión, Ignacio García puede ser la opción en la zaga

Oriente Petrolero puede quedarse sin Johnny Mostasilla para el partido de este miércoles frente a San José en el estadio Tahuichi, por la fecha 19 del torneo Apertura de la Liga. El defensor sufrió un golpe en la rodilla derecha durante el encuentro ante Guabirá en Montero, y si no se recupera hasta este martes, lo más probable es que Ignacio García ocupe su puesto.

Mostasilla, que no se entrenó la mañana de este lunes, será sometido a una ecografía para establecer el grado de la lesión. El médico Javier Gómez manifestó que a simple viste no parece tan grave, pero solo el estudio estará en condiciones de definir si está o no en condiciones de ser tomado en cuenta este miércoles.

El equipo retornó a las prácticas por la mañana de este lunes, después del desayuno en la sede del club. Los jugadores que fueron parte del onceno titular el domingo realizaron una labor diferenciada, con relación al resto. Este martes el equipo completo realizará su último entrenamiento, antes de recibir la visita del santo, que viene de golear a Blooming por 3-0.

Fuente: diez.bo