Santa Cruz: Cambian el nombre de fotomulta por Ley contra Infractores Viales

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra decidió ayer cambiar el nombre de la ‘Ley de Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito – Fotomulta’ para llamarla ‘Ley para Infractores Viales’, indica en un comunicado.

Las Comisiones de Constitución y Planificación sesionaron en conjunto por tiempo y materia, y después de más de tres horas hicieron las modificaciones: ahora la norma se llamará “Ley para Infractores Viales”.

“A nuestros queridas vecinas y vecinos les aseguramos que no existe doble sanción y que no retrocederemos en nuestra política de Movilidad Urbana ni al ordenamiento de la ciudad. A nuestra Policía les decimos que agotaremos todos los medios y espacios necesarios que deriven en un convenio interinstitucional de coordinación y cooperación, de acuerdo al mandato de ley”, dijo la presidenta del Concejo Municipal en una conferencia de prensa.

Sosa aclaró que la autonomía municipal establece que es competencia exclusiva de los gobiernos municipales, legislar, reglamentar y ejecutar en materia de tránsito urbano.

Respecto a las disposiciones transitorias, ambas comisiones decidieron que se modificará el plazo de reglamentación de la ley.

En la sesión de audiencia pública, que se realizó ayer más temprano, participó el alcalde, ing. Percy Fernández afirmando que la municipalidad no pretende recaudar más recursos económicos con la nueva norma, sino que obedece a la necesidad de educar y sancionar a los infractores.

“Queremos su vida no su plata. Esta ley no es para recaudar, no tiene esos fines, persigue el cuidado de la gente, de la ciudadanía que camina en el centro de la ciudad y en los lugares alejados de los 15 distritos; al final de cuentas la ciudad es su población”, dijo el alcalde.

En la misma se recibió la demanda de dirigentes del transporte, quienes señalaban que el Municipio no tiene competencia, pero se demostró que la Ley es Constitucional y que la misma seguiría en vigencia con el cambio de nombre de fotomulta y esperando su reglamentación.

Fuente: PAT, El Día