Santa Cruz: Cien personas son mordidas al día por perros; hay operativos

Ante el incremento de los casos de rabia canina, autoridades, tanto del Municipio como de la Gobernación, indicaron que el trabajo será más intenso durante esta semana, siendo que existe preocupación y alarma por la cantidad de personas que son mordidas por canes poniendo en riesgo su vida. Las autoridades de ambos entes darán cumplimiento al Plan de Contingencia, uno de los principales puntos es que se solicitará al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) que se prohíba el ingreso de canes de otros departamentos a Santa Cruz. La medida igual contempla denunciar en la Fiscalía a los propietarios de canes de control de focos.

El director del Sedes, Joaquín Monasterio, alertó: “Tenemos una estadística espeluznante, en la anterior semana hemos registrado un poco más de 600 casos de personas mordidas, lo que significa que casi 100 personas están siendo mordidas por día, esto es una situación inaceptable y no podemos más”. Lamentó que la cantidad de personas mordidas por perros sobrepasa la capacidad de vacunas existentes para combatir y evitar el virus de rabia humana. “Es por esta razón que nosotros disponemos de las vacunas y sueros de manera gratuita, para poder atender a estas personas, sobrepasa la capacidad que tenemos y debemos estar requiriendo constantemente que nos doten de estas vacunas.

Actualmente, estamos utilizando recursos, tanto del Gobierno municipal como de la Gobernación, para adquirir estas vacunas y tener que evitar esta ruptura de stop que se da por la cantidad de personas mordidas. Estas personas que son atendidas se les salva la vida; sin embargo, el riesgo va permanecer mientras no tengamos una mayor responsabilidad en la tenencia de perros”, dijo.

Detalló que en el marco del plan de contingencia desde este fin de semana se inicia con el decomiso de los canes que estén en la comercialización. Además reitero que está prohibido el traslado de perros y realizaran controles en trancas y terminales para evitar se propague el virus. “Este plan de contingencia contempla también los factores de riesgo, la venta de animales que es un comercio importante, aparentemente es un rubro que da mucho beneficio y está ahí el peligro, porque están siendo comercializados sin ningún control sanitario, sin las vacunas correspondientes; y eso pone en riesgo a toda la gente que adquiere a estos animales, por eso la Alcaldía ha prohibido la venta de estos animales mientras dure la epizootia”, explicó.

Por otro lado, está prohibido el transporte de animales domésticos en el momento de la epizootia, “estamos solicitando la colaboración de las instituciones que controlan en las trancas, en todos los lugares, donde el transporte se desplaza por todo el departamento y país, para evitar el transporte porque es un riesgo de que el virus esté circulando”. Monasterio indicó que para estos controles se ha solicitado la colaboración al Senasag, porque tienen puestos instalados en la carreteras, además se controlará en la terminal para que no dejen circular a los animales, porque está prohibido. “Antes decíamos que estén vacunados, sin embargo la vacunación no es una garantía, por lo tanto pedimos que no los transporten de un lugar a otro, porque de esa manera se puede expandir el virus”, enfatizó.

En este mismo tema, el secretario municipal de Salud de Santa Cruz, Fernando Mustafá, informó que “está en vigencia el decomiso de mascotas, estamos actuando con la Gendarmería, hemos pedido a la Policía y Fiscalía para que esto sea de manera registrada, legal y vamos a proceder con el rigor de la ley.

Hemos acabado con la notificación y desde este fin de semana vamos a controlar totalmente todos los mercados de la ciudad de Santa Cruz y aquel comerciante que esté vendiendo cachorro ya está prevenido de que se le va decomisar los animales”. En cuanto a la vacunación, manifestó que al momento se ha llegado al 72%, que son cerca de 300.000 perros de los 500.000 que hay en la ciudad. Los reportes pasaron de 183 a 201 en solo 7 días.

Fuente: Red Uno, El Mundo