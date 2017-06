¡Se hartó! El esposo de Adamari López responde a quienes la llaman ‘gorda’

Pero haberse expuesto en bikini le valió cientos de críticas a la conductora de ‘Un Nuevo Día’, Adamari López pues de “gorda” no la bajaron, incluso comentarios más fuertes señalaron que por eso la dejó Luis Fonsi.

Sin embargo, harto de esta situación, el marido de Adamari salió a defenderla de todas esas personas que señalaron a su mujer y que se burlaron de su aspecto.

No es la primera vez que Toni mete las manos al fuego por la presentadora, recordemos que cuando la esposa de Luis Fonsi y el mismo cantante se manifestaron en su contra, rápidamente los puso en su lugar poniendo fin a ese problema del pasado.

Aunque fans también dan todo por Adamari, ya que señalaron que luce hermosa con ese cuerpo. Pero en el programa que conduce especularon sobre el aspecto de la también actriz, quien luce un abultamiento en su vientre y respondió ante lo obvio:

“Disfrutamos mucho, fue un fin de semana muy bonito que hace mucho no tenemos Toni y yo. Nos disfrutamos mucho el fin de semana y sólo sabrá Dios si venimos tres. No sólo disfrutado del mar, de la playa, sino de la… Ok, no seré específica”.