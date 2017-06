Sebastián Piñera fue duramente cuestionado en Chile por un “chiste” misógino

“Un candidato que no esté en sintonía con el respeto a los derechos humanos de las mujeres y que no sepa cómo ser simpático o agradable sin recurrir a chistes machistas, no está a la altura del desafío presidencial. Exigimos a Piñera disculpas públicas por su lamentable intervención“, dijo Claudia Dides, directora de la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos.