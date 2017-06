Sectores rechazan matrimonios ‘trans’ autorizados en Bolivia

Grupos opositores rechazan y piden respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Autorizan matrimonios ‘trans’ y hay rechazo

Opuestos.Unos anuncian marchas y otros piden que se respeten sus derechos.

Las respuestas al comunicado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que a través de una carta autoriza el matrimonio para personas transexuales y transgénero, siempre y cuando una de ellas se haya sometido al proceso de cambio de nombre en sus documentos como lo permite la Ley de Identidad de Género, no se hicieron esperar. Los representantes de distintos colectivos, especialmente iglesias, fueron los primeros en rechazar la norma y declararse en emergencia. Piden esperar el resultado del amparo que presentaron en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la ley. Ayer hubo manifestaciones a favor y en contra.

Les preocupa que se permita adopciones. El presidente de la Asociación de Cristiana Evangélica (ACE), Víctor Palma, enfatizó que recolectarán firmas y analizarán qué otras acciones seguirán para frenar esta iniciativa, que desde el inicio rechazaron, pero recordó que existía el compromiso de las autoridades de que no se viabilizarían los matrimonios. Agregó que actualmente su principal preocupación es que no se permitan las adopciones. Complementariamente, el vocero del Arzobispado de Santa Cruz, Erwin Bazán, enfatizó que si ya se están permitiendo los matrimonios, el siguiente paso es permitir las adopciones, lo que eliminaría la “familia natural”, como se conoce en la actualidad.

Palma pidió a las autoridades frenar este trámite hasta que el TCP se pronuncie sobre su recurso de inconstitucionalidad.

Festejan avances y afirman que ya hay 6 matrimonios. Vanina Lobo, parte de la comunidad Lesbianas Gay Bisexuales y Trans (LGBT), destacó la norma como avance, aunque lamentó que pese a las normas existentes siguen sufriendo discriminación. “Basta de ser víctimas de estos grupos de la población, que están en contra del beneficio del desarrollo de la población”, aseveró, a tiempo de agregar que en todo el país ya se registraron seis matrimonios en la comunidad LGBT.

Aclaró que esta norma no beneficia a los gays, lesbianas y bisexuales, pues ellos no acceden al cambio de nombre. “La identidad de género se debe respetar. Es una decisión, un proceso. No es que anoche era Juan y hoy soy Juanita. Como mujer que soy tengo derecho a casarme”, aseveró.

Trans

A favor

Reconocen que la Ley 807 establece el derecho de tener identidad legal de la comunidad trans.

OEP

Instructivo

* Tiene carácter administrativo interno.

* En aplicación de la Ley 807 está orientado a garantizar el ejercicio de todos los derechos de las personas que optaron por cambio de identidad.

* No altera el instituto del matrimonio que, como lo establece la CPE es entre hombre y mujer.

En contra

Norma

Enfatizan que el Art 168 de la CPE estable que el matrimonio es la unión, libre, voluntaria, legal y pública de un varón y una mujer.

