Senador Joaquino marca distancia del MAS y dice ser de Alianza Social

René Joaquino afirmó que él no puede opinar sobre las posturas de los dirigentes del MAS, dado que no pertenece a ese partido.

El día del veredicto, cuando Joaquino optó por no sentenciar a Cusi.

El presidente del Tribunal de Sentencia, José Alberto Gonzales, en el juicio contra Gualberto Cusi, pidió que se pongan de pie los senadores que estaban de acuerdo con destituir al magistrado. De 19 legisladores del MAS, 18 se levantaron. Sólo René Joaquino se quedó sentado.

Ese día -el 2 de junio- Joaquino declaró: “Mi voto convencido por todo lo que ha sucedido es de (sentencia) absolutoria total”. Así, el otrora alcalde de Potosí selló un contraste con sus colegas oficialistas, quienes opinan que respetan la posición del legislador disidente.

“En el MAS hay opiniones democráticas y se respeta la posición que asumió el senador Joaquino”, manifestó el senador oficialista Efraín Chambi. Mientras que el diputado Víctor Borda dijo: “Esto demuestra que cada uno de los senadores del MAS han votado a conciencia y de acuerdo a su juicio crítico”.

Pero, ¿cuál es la postura de Joquino al respecto? “Yo no puedo hablar del Movimiento Al Socialismo, no soy del MAS. Estoy registrado como dirigente nacional de Alianza Social. Entonces en lo orgánico no puedo dar ninguna opinión, estaría atribuyéndome la representación que no tengo”, dijo a Página Siete el legislador.

El senador del fallo disidente indica que no puede decir nada sobre las opiniones de los dirigentes del masismo “porque ellos son una organización política muy grande”. En cambio, -reiteró- “yo estoy registrado como representante de Alianza Social; entonces en lo orgánico no tengo ninguna opinión”.

Ayer se tenía previsto que se lea la sentencia de Cusi, pero la audiencia fue suspendida. El magistrado destituido comentó sobre la actuación de Joquino. “El MAS no perdona nada, quizás la próxima víctima sea él (…). Tiene todo mi apoyo”, lamentó Cusi.

Alguna vez Joaquino se autodefinió como “alguien proveniente de una cuna humilde, que de a poco se fue superando”. Y es que hasta los ocho años vivió en su comunidad, en donde -contó- pasteó llamas y ovejas, y ayudó, además, con los quehaceres de su familia, hasta que se mudaron al centro minero de Telamayu, donde comenzó sus estudios.

De joven trabajó como albañil, y gracias a ese oficio logró financiar su carrera en la Universidad Tomás Frías, de donde se graduó como abogado. A fines de los años 90 incursionó en la política. Fue alcalde Potosí, en más de un periodo y hasta presidenciable.

Página Siete / Lorena Rojas Paz / La Paz