Sólo 5 de 33 embajadores de Bolivia son de carrera; oposición: “son una vergüenza ultimas designaciones”

Según el gobernante MAS los representantes diplomáticos cumplen todos los requisitos. La diputada Rose Marie Sandoval calificó como un “desastre” y una “vergüenza” que los senadores oficialistas hayan designado al cuestionado excomandante de las Fuerzas Armadas, Gonzalo Durán, sobre quien pesan denuncias de corrupción, como embajador de Bolivia en Francia, .

Sólo 5 embajadores de 33 que designó Bolivia son de carrera

UD dio a conocer ayer una lista que refleja esa situación. Senadores del MAS afirmaron que los representantes diplomáticos cumplen todos los requisitos.

Foto: Cancillería. Los participantes de un curso de inducción junto a Evo Morales.

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz

Sólo cinco de 33 embajadores que designó Bolivia en el exterior son de carrera diplomática. El resto son exministros, excandidatos, exfuncionarios que tienen hasta denuncias por corrupción, denunció ayer la bancada de Unidad Democrática (UD) en la Cámara de Diputados.

El jefe de bancada de UD, Wilson Santamaría explicó que Bolivia tiene 33 embajadas; y que de esas, 25 son ocupadas por exautoridades de Gobierno, excandidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) que perdieron en diferentes elecciones.

Uno de los casos con el legislador que ejemplificó aquello es el de Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia y quien fue designado como embajador en Cuba.

Asimismo, en el caso de consulados, de los 37 cónsules que actualmente tiene Bolivia, 24 son exfuncionarios del partido oficialista, como: la exalcaldesa y candidata del MAS en el Beni, Ana Luisa Rei; el exministro de Defensa Jorge Ledezma, entre otros. De los 37 consulados, sólo designaron en 32 y cinco están acéfalos.

Santamaría manifestó que en el caso de los organismos externos “es más complicado” porque de las siete representaciones internacionales, cinco son ocupados por exautoridades vinculadas al MAS. “Es el caso del embajador de Bolivia en la OEA, Diego Pari, quien fue viceministro de Educación en Bolivia”, indicó.

Senadores del MAS aseguraron que todos los embajadores designados cumplen todos los requisitos, de lo contrario la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores -presidida por un legislador de oposición- hubiese remitido al pleno un informe de rechazo.

“La Comisión de Política Internacional hubiese remitido un informe de rechazo si el embajador o cónsul no hubiese cumplido con todos los requisitos, la comisión evalúa y garantiza que cumpla con todos los requisitos”, dijo la senadora Adriana Salvatierra.

De acuerdo a norma, es el pleno de la Cámara de Senadores, en sesión reservada que aprueba o rechaza la designación del nuevo embajador, previo informe que remita la Comisión de Política Internacional.

No obstante, el diputado Santamaría sostuvo que el Gobierno “ha pisoteado” el servicio exterior porque con tres semanas de curso han sustituido años de la carrera diplomática. “Antes los embajadores, cónsules debían presentar un título en previsión nacional, defender un idioma por lo menos extranjero para acceder al cargo, dar el examen de 100 preguntas sobre cuatro áreas, historia de Bolivia, cultura, política; además debían presentar un ensayo”, dijo Santamaría.

La otrora Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores establecía que para ingresar en el servicio diplomático debían acreditar un título académico con el grado de licenciatura en relaciones exteriores, en provisión nacional o convalidado en una universidad extranjera reconocida, y que se haya obtenido el certificado de egreso de la Academia Diplomática Rafael Bustillo de Bolivia.

Ante esa situación, Santamaría dijo que convocarán al canciller Fernando Huanacuni para que brinde una explicación sobre las designaciones. “No podemos confiar -claro todos tenemos la oportunidad y el derecho- a cualquiera el servicio exterior porque de ellos depende la situación de nuestros connacionales en el extranjero”, indicó.

Califican como una “vergüenza” designación de exjefe militar como embajador en Francia

La diputada Rose Marie Sandoval lamentó que el MAS haya designado a Gonzalo Durán como embajador del país en Francia, dijo que seguirá las denuncias de presunta corrupción que radican en la Fiscalía.

El excomandante de las Fuerzas Armadas, Gonzalo Durán. Foto: Archivo

La Paz, ANF.- La diputada Rose Marie Sandoval calificó como un “desastre” y una “vergüenza” que los senadores del MAS hayan designado al excomandante de las Fuerzas Armadas, Gonzalo Durán, como embajador de Bolivia en Francia, por sus denuncias de corrupción.

“Un desastre, una vergüenza. Me imagino la situación de los senadores que han dudado en respaldarlo. No solo se ha perdido la carrera diplomática, además tenemos este calibre de representación internacional”, protestó la diputada.

“De Gonzalo Durán es verdaderamente una vergüenza”, insistió, porque dijo que tiene que ver con varias presuntas irregularidades en las Fuerzas Armadas, en la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el caso de motores o adquisición de equipos “son casos que están en el Ministerio Público”.

“El día de ayer (martes) se ha cuestionado bastante”, comentó el senador René Joaquino, al referirse a la aprobación de la resolución de designación de Durán, no obstante dijo que cumplía todos los requisitos, y en su contra no existe ninguna sentencia o pliego de cargo ejecutoriado, “por eso no se puede descarta el nombramiento de una autoridad”, afirmó.

La diputada Sandoval precisó que no abandonará su rol de fiscalización y de seguimiento a los casos que denunció en el Ministerio Público para que no desaparezcan. Cree que una vez que Durán asuma sus funciones en Francia “se buscarán mandos medios o bajos” para que asuman las responsabilidades.

Su colega Wilson Santamaría también se sumó a las observaciones, manifestó que con estas designaciones se está pisando la carrera judicial y lamentó que el oficialismo no vea otro tipo de perfiles para la representación diplomática.

La senadora Adriana Salvatierra (MAS) no quiso referirse a la designación, dijo que se realizó en una sesión reservada del pleno de la Cámara de Senadores, por lo que estaba impedida de referirse a detalles de dicha sesión.

La sesión reservada está establecida en el reglamento para las designaciones de embajadores y la aprobación de los ascensos en la Policía y las Fuerzas Armadas.