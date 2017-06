Tiroteo en Orlando: un hombre abrió fuego en una empresa y mató a varias personas

La Policía confirmó el hecho aunque no habló de posibles causas ni confirmó el número de víctimas

La Policía investiga una “muerte múltiple” en una empresa ubicada en una zona industrial de Orlando, Florida.

Según los primeros datos, confirmados por el oficial Angelo Nieves, la situación ya fue “contenida” y se encuentra “estable”.

Varios caminos en Orlando fueron cerrados mientras los agentes respondían al tiroteo. Se espera que el sheriff del condado de Orange, Jerry Demmings, haga una declaración pronto.

OCSO on shooting scene w/ multiple fatalities. Situation contained, Now investigating tragic incident & will soon have accurate information

— OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) 5 de junio de 2017