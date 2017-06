“Todo, Todo”, una conmovedora historia de amor

Todo, Todo” llega a los cines de Bolivia este 15 de junio.

Cuenta con las actuaciones de Amandla Stenberg (“Los Juegos del Hambre”) como Maddy y Nick Robinson (“Mundo Jurásico”) como Olly, Ana de la Reguera (“Sun Belt Express”), y Anika Noni Rose (“Dreamgirls”).

Sinopsis

¿Qué pasaría si no pudieras salir afuera? No podrías respirar aire fresco, sentir el sol en tu cara o…. besar a tu vecino. “Todo, Todo” cuenta la poco convencional historia de amor de Maddy, una adolescente curiosa e inteligente que no puede salir de su casa debido a una enfermedad que posee. Olly, su vecino, hará lo imposible para que eso no los limite.