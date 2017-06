Trabajadoras sexuales dicen que nada tienen que festejar

Recuerdan su Día Internacional

La secretaria ejecutiva de la Federación de Trabajadores Sexuales en Bolivia, Lily Cortez, dijo que este viernes, Día Internacional de las Trabajadores Sexuales, sus afiliadas no tienen nada que festejar por la baja demanda laboral, debido a la competencia de la actividad ilegal del proxenetismo y el intenso frío de la época invernal.

“El trabajo que hacemos es el pan nuestro de cada día, pero no hay mucho trabajo, no hay mucha clientela por el frío también. Pese a todos a eso, somos dignas y valientes”, manifestó al estimar que entre afiliadas y no afiliadas, habría 50 mil mujeres y unos 3.500 varones que ingresaron a esa actividad.

Sin embargo lamentó la competencia de las supuestas autogestionarias que en realidad son proxenetas que captan menores de edad para hacerlas trabajar, sacarles fotografías en pleno trabajo sexual y chantajearlas para que continúan en esa actividad.

Indicó que en días pasados en La Paz, hicieron conocer la denuncia ante una fiscal de apellido Usnayo, haciendo conocer que en la calle capitán Ravelo de La Paz, en el local 2019, hay una actividad ilegal donde existirían personas encerradas y obligadas a trabajos sexuales.

Considera que pese a existir un reconocimiento legal a esa actividad, en Bolivia continúa la discriminación a las trabajadores sexuales sin considerar que ellas son “generadoras de fuentes de trabajo directo e indirectos, reconocidos en la Ley General de Trabajo por el esfuerzo físico que realizan”.

El Día Internacional de la Trabajadora Sexual fue instituido un 2 de junio de 1975, cuando 100 prostitutas ocuparon la Iglesia de Saint-Nizier de Lyon, Francia, con el fin de llamar la atención a su situación y rechazar los actos de discriminación de las prostitutas, de su vida, y de sus condiciones de trabajo.

