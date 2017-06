Tragedia de Mendoza: hace falta un cambio cultural para evitar estas muertes

La mirada de Diego Molina de la ONG Conduciendo a Conciencia tras el accidente que dejó 15 muertos en San Rafael.

El micro que volcó y dejó 15 muertos en San Rafael. Foto: Fotoreporter

Por Diego Molina*

Es lamentable. Después de diez años de la Tragedia de Ecos, casi once, volvimos a vivir la misma situación. Hay una falta de control total sobre los buses que circulan por todo el país. Este micro arrancó en Grand Bourg y llegó a Mendoza como si nada, sin ningún tipo de inspección previa. Nadie lo paró en la ruta. Ningún control policial. Nada. Es realmente preocupante lo que pasa. Teniendo en cuenta que se pone en juego la vida de mucha gente. Hay que luchar por rescatar el valor de la vida. Tiene que haber un cambio cultural, de política de Estado. Si ocurren este tipo de cosas significa que el Estado no está presente. La seguridad vial deber ser una política de Estado, más allá de quien gobierne. La sociedad también debe reflexionar sobre esta problemática. Concientizar más sobre prevención, sobre conductas de manejo es muy necesario. Sin embargo, el trabajo principal le corresponde al Estado. Porque hay muchas empresas de transporte que funcionan en la ilegalidad y nadie las controla. Esto no puede seguir así. Si no todo lo que se haga después de una tragedia es tarde. ¿Qué le vamos a decir a esos padres? ¿A esas familias que perdieron a un ser querido? Me apena mucho. Sin duda les vamos a dar una mano en algo, en lo que ellos necesiten. Es un dolor inmenso y ahora hay que respetar ese dolor. Desde nuestra ONG, nuestro objetivo es seguir comprometidos con la vida. Vamos a seguir luchando para que no se pierda ninguna vida en accidentes de tránsito, un flagelo que destruye 5.500 vidas por año.

* Exesposo de Mariana Boye, maestra muerta en la Tragedia de Ecos. Integrante de la ONG Conduciendo a Conciencia.

Fuente: clarin.com