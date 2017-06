Tras fallo, UMSS de Cochabamba restituirá derechos políticos en 1 mes

Tras fallo, “U” restituirá derechos políticos en 1 mes

Las protestas contra la titularización por homologación de docentes, en 2015. | José Rocha

Ante el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), No. 013/2017, que suspende los derechos políticos de los docentes extraordinarios elegidos como autoridades, ayer, varios comenzaron a renunciar.

El rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Juan Ríos, anunció que en un mes restituirá los derechos a 1.700 profesores extraordinarios que al no ser titulares tienen limitaciones para participar en comicios.

Añadió que el fallo no alcanza a más 15 autoridades. Están los decanos y directores de académicos de Bioquímica y Farmacia, la Facultad Politécnica del Valle Alto, la Facultad del Desarrollo, Sociología. También deben salir los directores de Humanidades, Comunicación, Ingeniería Comercial y Financiera, Nutrición y Fisioterapia.

“Seguramente uno que otro director académico está también, vamos a dar lugar, pero no llega a 108, sino 15”, dijo. En cambio, el exdirigente de la Federación Universitaria Local (FUL), Alejandro Mostajo, reiteró que en la UMSS hay 180 cargos y el 60 por ciento estaba ocupado por extraordinarios hasta 2015.

El secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Docente (FUD), Rodrigo Rodríguez, anunció que lucharán para que los extraordinarios puedan acceder a los cargos jerárquicos. El 70 por ciento de los docentes son extraordinarios y el 30, titulares.

Ríos explicó que en agosto se titularán 30 materias acéfalas y que los 1.700 extraordinarios son libres de someterse a la titulación y no es obligatorio, debido a que el Reglamento de la Docencia de la UMSS quedó suspendido y hace tres meses se aplica el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana.

“El Reglamento de la Docencia quedó suspendido, no está vigente desde el 2006, entonces hace tres meses atrás hemos puesto en vigencia el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, eso significa adoptar el Reglamento del XII Congreso y en poco tiempo más estaremos convocando a exámenes y concursos”, dijo.

“Vamos a concluir que esta universidad es de los docentes extraordinarios que son la mayoría y, como en el Estado Plurinacional, son las mayorías las que deberían determinar la administración de una institución”, remarcó el Rector.

TRIBUNAL PIDE MEDIDAS CORRECTIVAS

El punto cuatro de la resolución No. 013/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) instruye que, de forma inmediata, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana en su próxima conferencia de universidades, en el marco de la autonomía, active medidas correctivas necesarias para la implementación obligatoria de la docencia ordinaria en el marco del Reglamento del Régimen Docente.

El exejecutivo de la FUL, Alejandro Mostajo, explicó que con esta determinación todos los docentes extraordinarios deben ser titulares y dar examen.

“A los extraordinarios se les han prometido durante 10 años que los van a titularizar y no han podido imponer esa situación por decreto y no se va a poder a futuro. Las autoridades que han ocupados esos cargos son pasibles a procesos civiles y penales, si no los inicia el Rector nosotros lo haremos”, dijo Mostajo.

El rector de la UMSS, Juan Ríos, explicó que el fallo da por bien hechas las actuaciones de las autoridades que ocuparon cargos como docentes extraordinarios y no determina la devolución de los salarios ni procesos.

“Los procesos podrían darse si el docente extraordinario sigue en el cargo a pesar de haber sido notificado con la sentencia. Se aplica para adelante y no para atrás”, dijo el representante de la FUD, Rodrigo Rodríguez.

PEDIRÁN UNA COMPLEMENTACIÓN

El exdirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) de la UMSS, Alejandro Mostajo, que interpuso el recurso de nulidad, dijo que el fallo del TPC que extingue el mandato de las autoridades electas de la UMSS debe aplicarse también a designados.

Mostajo declaró que, según un cálculo de la FUL realizado en 2015, existen 108 cargos jerárquicos designados por el Rector que también deben ser ocupados por titulares y no extraordinarios, Pedirán una complementación de la resolución al TCP.

La resolución señala en su segundo punto que el mandato de las autoridades que emergieron de procesos eleccionarios se extingue a partir de la notificación. Ríos dijo que por eso el fallo del TCP “es la peor derrota del trotskismo”.

El secretario ejecutivo de la FUD, Rodrigo Rodríguez, dijo que la sentencia sólo se aplica para autoridades universitarias electas y no designadas. “Los jefes y directores presentan una propuesta y plan de trabajo para ocupar el cargo y son designadas”, declaró.

Durante la transición es posible que se nombre a extraordinarios porque hay carreras que no tienen ni un titular.

EXDIRIGENTE Y REPRESENTANTE DOCENTE

Alejandro Mostajo, exejecutivo de la FUL

Insisten en una absurdez de que los derechos políticos están garantizados para todos, el hecho es que hay que cumplir ciertos requisitos, para ser presidente o diputado tienes que haber hecho el servicio militar, si no tienes eso, no puedes postular. Es lo mismo en la UMSS, para ser autoridad tienes que ser docente titular y para ser titular deben dar examen y punto. En todo lado se deben cumplir normas.

Rodrigo Rodríguez, Rpte. FUD

Nosotros nos vamos a constituir en serios defensores de los derechos de los docentes, porque es mentira que todos estemos obligados a entrar en un proceso de titularización. Vamos a pedir se convoque a Consejo Universitario donde se restituya todos los derechos políticos de los docentes, que nada tiene que ver con los exámenes de titularidad, la CPE dice que todos podemos elegir y ser elegidos.

LOS TIEMPOS / Laura Manzaneda