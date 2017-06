Traslado gremial desvela inseguridad de la Rotonda

Vecinos. Lamentan la situación de este espacio y esperan que la realidad cambie cuando los gremialistas sean trasladados.





Ref. Fotografia: Preocupante. Entre dos casetas se encuentra un hidrante, los bomberos lamentan este y otros aspectos que los perjudican.

Luego de que se realizara la remoción asfáltica de una de las vías que llega hasta la Rotonda del Plan Tres Mil, la expectativa por el traslado de los gremiales al mercado nuevo ha crecido en los vecinos, quienes tienen la confianza en que la imagen de esta cambie. Sin embargo, son conscientes de que hay otros problemas que aquejan el corazón de una de las ciudadelas más grandes y que se debe trabajar para cambiar esa realidad.

Sin seguridad. Janeth Villaseca, dirigente vecinal, lamenta que en la Rotonda no se pueda establecer el orden. “Por la cochinera no se puede ni siquiera comprar, la verdad es que no solo son los comerciantes, sino también la inseguridad que se campea en ese espacio”, expresó.

En cuanto a lo que respecta al tema de seguridad, se pudo evidenciar que un hidrante se encuentra entre dos casetas, protegido por una reja metálica. Uno de los comerciantes nos indicó que pusieron la reja porque algunas personas lo usaban como baño.

Sobre esto, Álvaro Castillo, comandante de Bombero Voluntarios UUBR, indicó que por la ubicación, no pueden acceder al hidrante. “Además que no está visible, nos genera muchos codos, eso quiere decir que perdemos presión y caudal, por lo cual el llenado del carro bombero va a tardar más de lo esperado, es un hecho lamentable que está fuera de norma”, subrayó.

Castillo también precisó que los riesgos de incendios en la Rotonda son altos, debido a las conexiones eléctricas clandestinas que fueron hechas sin criterios.

Finalmente, Castillo detalla que por la distribución de los comerciantes en la calle y los vehículos que aumentan el caos, esa zona se convierte en inaccesible. “Hubieron tres incendios y recuerdo que en uno de ellos tardamos media hora en pasar la Rotonda, a la gente no le importa que seamos un vehículo de emergencia”, sostuvo. Por su parte, el presidente de la Asociación Autónoma de Juntas Vecinales del Distrito 8, Omar Vega, expresa su preocupación por la invasión del espacio público por parte de algunos comerciantes que no dejan espacio en las aceras para los peatones. También indica que las condiciones de la policía en el Plan Tres Mil son “preocupantes”.

El subalcalde Víctor Celis indica que una vez se realice el traslado de los comerciantes se trabajará en ordenar toda la Rotonda.

Cristhian F. C. Vara eldia@eldia.com.bo Fuente: eldia.com.bo