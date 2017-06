Tristan Thompson, el novio de Khloé Kardashian, quiere tener “cinco o seis” bebés con ella

¿Kris Jenner tendrá otro nieto?

Durante el final de temporada de Keeping Up With the Kardashians, Khloé Kardashian solo podía pensar en bebés, sobre todo después de que Kim Kardashian le sugiriera que sería la perfecta madre sustituta para su tercer hijo. “Tener otro bebé lo sería todo para mi”, le dijo Kim. “Pero los doctores dicen que definitivamente sería demasiado peligroso para mí tenerlo”.

La chica de 32 años al menos estuvo abierta a considerar la idea, así que ella y Kim concertaron una cita con el especialista en fertilidad, el Dr. Andy Huang. Sin embargo, Khloé recibió un susto cuando el Dr. Huang revisó su útero y le dijo que no veía tantos óvulos como habría de esperarse a su edad.

La revelación sorpresa llevó a Khloé a preguntarse, “¿Qué tal si no puedo embarazarme?”.

Dr. Huang le aconsejó a Khloé dejar de tomar pastillas anticonceptivas y regresar a su consulta una vez que las hormonas estuvieran fuera de su cuerpo.

Por suerte, no tuvo de qué preocuparse porque en su segunda visita el doctor pudo ver un considerable número de folículos en su útero. Fue una buena noticia para Khloé, pero también hizo que considerara tener más temprano que tarde a su propio bebé con su novio Tristan Thompson.

“Tristan y yo definitivamente hemos hablado sobre comenzar una familia”, dijo. “Él quiere tener cinco o seis hijos conmigo, y eso es muy tierno. Podríamos comenzar con uno y tener más después. Pero saber que ya no tomo la pastilla anticonceptiva me da miedo. Es un gran paso”.

Mientras tanto, Kourtney Kardashian regresó a la escena romántica, abrazando completamente la vida de soltera. Por su parte, Rob Kardashian celebró su cumpleaños 30 con su amorosa familia y su hija Dream Kardashian a su lado.

Mira un resumen de todo lo que sucedió en este final de temporada.

