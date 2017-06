Tv. Basura

El cantante Fabio Zambrana inicio campaña en contra de la televisión que destruye y no aporta en nada a la sociedad, según el ex azul azul sufre constantemente persecución mediática de uno de los programas de farándula que se emite en Santa Cruz y que en el último tiempo se ha transformado en amenazas de muerte.

Porque existen estos programas que indagan sobre las relaciones de parejas infieles, el estilo de vida y de modas? Sera que es lo que quiere la gente? Cual es aporte que hacen a la sociedad?

Mi hijo siempre me pide comida chatarra porque quiere, pero como un padre responsable siempre digo no, porque se del daño que le hace, entonces creo que hace falta autoridades y población que frenen estos contenidos que hacen daño a nuestros niños que siempre están frente a las pantallas, autoridades que rechacen con mayor impacto estas producciones de chismes y asuntos de cocina que se sumergen en el morbo y buscan generar escándalo para poder supuestamente entretener.

Claro está que hacen falta medios de comunicación que piensen más en la población y no en sus bolsillos, pues si bien estos programas tienen buen rating y ganan bastante dinero, donde queda la responsabilidad con la población. Estos programas muestran que los principales valores de la sociedad deben ser el dinero, la belleza física y el poder por sobre todas las cosas.

Es fácil reconocer que los que conducen estos programas no tienen ni la mínima preparación en la orientación sobre temas de sociología, psicología, medicina o antropología, que podría ayudar para que se entienda sobre el fondo de los problemas que atraviesa la sociedad y como buscar solución a los mismos conflictos de pareja.

Se podría pensar que hay que dejarlos en el aire, por la democracia, por la libre empresa o porque son programas para gente de bajos recursos económicos y bajo nivel educativo, pero ellos no tienen derecho de mejorar y de recibir una mejor programación. Otros dirán pero no los miren cambie de canal, eso sería como poner debajo de la alfombra la basura de la sociedad, pero allí están y no desaparecen sus mensajes cargados de banalidades y escándalos.

Fuente: FB/Richard Arispe