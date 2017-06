Un padre desesperado se provocó una sobredosis de heroína para enseñarle una lección a su hijo adicto

El mismo método que Sergey había tenido que usar sobre su hijo en cuatro diferentes episodios de sobredosis afortunadamente sirvió para salvarle la vida. “Luego de vivir esto, definitivamente iré a tratamiento. Me he drogado desde los 15 años y hoy a los 23 no puedo continuar haciendo esto”, expresó Maykl, consternado tras salvarle la vida a su padre.