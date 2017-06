Una actriz mexicana lanza insultos discriminatorios contra una modelo y se vuelve viral

Captura de pantalla

La grabación que recoge la agresión verbal ha desatado la ira y la indignación en Internet.

Un video publicado en Facebook por la directora de arte mexicana Verushka Nevarez recoge la grabación de un comercial con la participación de dos chicas. En un momento dado de la grabación, la actriz, bautizada en México como #LadyRacista, arremete contra la modelo, a la que tacha de “prieta” (como se denomina de forma despectiva a las personas de piel morena en México) y de “bajada del cerro” porque el director le pidió que se cambiaran de lugar, dándole el primer plano a la modelo.

“No me voy a poner detrás, estás loco. ¿Te volviste loco? ¿Qué te pasa? […] Y menos por esta pinche vieja bajada del cerro, es una prieta por Dios, ¿no la estás viendo?”, exclamó la joven.

El video de la agresión verbal ha desatado la ira y la indignación en Internet. En Facebook el video ha acumulado 3,7 millones de reproducciones mientras que el hashtag #LadyPrieta se ha convertido en tendencia en Twitter.

“Aunque no es la primera vez que me toca, esto es lo peor que he visto en mi vida laboral. No puedo creer que en pleno 2017 exista esta clase de discriminación”, ha escrito Verushka Nevarez, subrayando que la gente así “no debería trabajar en esta industria”.

La actriz autora de los improperios ha sido identificada por los usuarios de las redes como Carla Frav.

Fuente: actualidad.rt.com