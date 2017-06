Una exbailadora de ‘striptease’ y otros candidatos extravagantes de las elecciones francesas

Los candidatos poco convencionales se hacen hueco en las elecciones parlamentarias de Francia.

Las próximas elecciones parlamentarias y sus posibles resultados son un tema de principal interés en Francia. Las elecciones legislativas en el país europeo se llevarán a cabo en dos rondas: el 11 y el 18 de junio. Los votantes elegirán de entre 7.800 aspirantes a 577 miembros de la Asamblea Nacional, algo que definirá el trabajo del Gobierno del presidente Emmanuel Macron. Entre los candidatos hay algunos muy peculiares.

Una exactriz porno

Esther Kooiman, una actriz de cine para adultos de los años 90 conocida con el seudónimo Zara Whites, se presentará como candidata del partido Alianza Ecológica Independiente. Esta mujer de 48 años lucha “por la vida” como concepto global, “desde la defensa de los animales hasta la situación de los pobres y las personas sin hogar”. Kooiman hace campaña en el octavo distrito de Yvelines de París y asegura que su candidatura “tiene cierta lógica”, porque quiere “poner su fama al servicio de determinadas causas”.

Marcel Antonisse / AFP

Una exbailadora de ‘striptease’

La exbailarina de ‘striptease’ Isabelle Laeng, conocida con el nombre artístico de Cindy Lee, también aspira a un asiento en el Parlamento francés. El programa de Isabelle, que en 2002 fundó el Partido de Placer, incluye medidas para la protección del medioambiente, la promoción de una sociedad “más humana”, tolerante y justa, así como la lucha por los derechos de los segmentos vulnerables de la población.

El partido ‘turco’

El Partido de Igualdad y Justicia (PEJ, por sus siglas en francés) se creó en 2015 en Estrasburgo, donde se centra la diáspora turca en Francia. El Partido Comunista francés denunció que la formación islámico-conservadora es una rama no oficial del partido turco Justicia y Desarrollo (AKP) de Recep Tayyip Erdogan. No obstante, el líder del PEJ, Sakir Colak, asegura que esas acusaciones no son sino intentos de “demonizar” a su partido.

Algunos políticos consideran las actividades del partido como intentos de influir y ejercer presión en la política francesa desde el exterior. En opinión del periodista y analista internacional Romé Migus, el hecho de que un partido turco se presente a las elecciones parlamentarias en Francia es otra muestra de la injerencia extranjera en el país.

Fuente: actualidad.rt.com