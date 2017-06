Vea cómo un diputado en la Asamblea se entretiene con un video de mujeres voluptuosas

ANF llamó varias veces al diputado Gallardo pero no contestó su teléfono, vía WhatsApp dijo que se encontraba en una reunión.

La Paz, 20 de junio (ANF).- Mientras en la Asamblea Legislativa el oficialismo y la oposición debatían sobre el cuoteo en el Órgano Judicial, el diputado Andrés Gallardo (UD) se entretenía viendo en su celular un video de mujeres voluptuosas.

Las imágenes se tomaron desde el palco de los periodistas, cuando en la sesión se desarrollaba el debate sobre la decisión del MAS de declarar desierta la convocatoria de preselección al Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Al legislador se lo veía muy atento y entretenido, cuando percibió que era filmado cambió de página y no volvió a abrir el portal que inicialmente estaba mirando. ANF llamó varias veces a Gallardo pero no contestó, vía WhatsApp dijo que se comunicaría después porque estaba en una reunión, peor no lo hizo.

A muchos asambleístas se los ve muy atentos a sus aparatos celulares, a los que están cerca de los palcos se puede ver que están atentos a sus WhatsApp o visitando diferentes páginas, pero en el caso de Gallardo su interés era otro.

La senadora María Elba Pinker calificó de “morboso” e “irresponsable” a su colega, lamentó que en plena sesión de la Asamblea donde se trataba un tema de interés de la población el legislador se abstraiga viendo videos fuera de lugar.

“Repudio, yo personalmente, ver a alguien que estando en temas serios que se dedique a estas cosas. No debe suceder. Si tiene esa morbosidad allá él, pero en la Asamblea nos tiene que respetar a todos”, reprochó la legisladora.