Videoarbitraje, una quimera para Bolivia

El videoarbitraje, conocido también como VAR (Video Assistant Referee), es una de las principales innovaciones en el fútbol mundial. Su uso ha generado una gran polémica en los últimos días, principalmente en los encuentros de la Copa Confederaciones.

Ante el anuncio de la K League (Liga de Fútbol de Corea del Sur) de incorporar el VAR, ¿será posible en Bolivia? La respuesta es incierta, considerando el alto costo que demanda cada equipo y la cantidad de éstos que se deben adquirir.

“La implementación del VAR en un campo de juego es de alrededor de 4 millones de dólares. Pensar en Bolivia es por lo menos en siete escenarios deportivos” explicó Juan Carlos Lugones, presidente del Comité de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y exárbitro FIFA.

Cada equipo del VAR consta de un sistema de cámaras, monitores, equipos de comunicación y personal capacitado que permite a los jueces poder revisar las jugadas una y otra vez.

Además, la implementación del VAR no solamente se convierte en una dificultad para Bolivia, sino también para varios países del continente.

Pese a ello, Conmebol analiza incluir esta tecnología en sus certámenes.

En Bolivia

El costo de adquisición de los equipos VAR demandaría a la FBF alrededor de 28.000.000 de dólares, siendo necesario un mínimo de siete equipos para garantizar su aplicación en el juego.

En un supuesto caso, los estadios que tienen fútbol profesional y que deberían tener implementado el VAR son: Hernando Siles (LPZ), Jesús Bermúdez (ORU), Víctor Agustín Ugarte (PTS), Patria (CHU), Félix Capriles (CBB), Tahuichi Aguilera (SCZ) y Provincial (YAC), Samuel Vaca (WAR) y Gilberto Parada (MON).

Pese a que la inclusión de esta tecnología en el fútbol nacional ayudaría a terminar la polémica en las decisiones arbitrales, existen muy pocas probabilidades de invertir en el VAR, existiendo la necesidad de contar con otros equipos complementarios para el arbitraje.

Por el momento, el VAR es una “quimera” para el balompié nacional.

“No somos negativos, pero ahora en Bolivia no tenemos en propiedad de la Liga o la FBF banderines electrónicos, vigentes hace 15 años. Lo más importante es el intercomunicador, que tenemos en Bolivia para los estadios pero estuvieron tanto tiempo guardados que están muy obsoletos. Más que el VAR, para nuestro fútbol un intercomunicador (nuevo) sería de más ayuda. Con el perfil de nuevo árbitro, este micrófono abierto es más útil que el VAR en este momento”, indicó el responsable del Comité de Árbitros de Bolivia.

Origen y polémica

La inclusión de esta tecnología se probó en amistosos y en el Mundial de Clubes de 2016, con decisiones que empañaron el desempeño de las semifinales entre Atlético Nacional (COL) vs Kashima Antlers (JPN) y Real Madrid (ESP) vs América (MEX).

La idea de la incorporación de esta tecnología no es interrumpir el juego, sino colaborar a los jueces para que se cometa la menor cantidad de errores posibles. Se aplica en jugadas puntuales y no interrumpe el desarrollo del partido.

Su segunda “prueba de fuego” se dio en el Mundial Sub-20 de Corea del Sur, donde el juez boliviano Gery Vargas estuvo presente y aprendió bastante de esta nueva tecnología.

No obstante, la polémica no quedó al margen y se agudizó en el lance entre Zambia e Italia (Sub-20) y en la Copa Confederaciones con los partidos México vs Portugal y Chile vs Camerún.

“Son tres o cuatro tipos de jugadas puntuales, a requerimiento del árbitro o los que están detrás de eso le hacen la sugerencia al juez, que tiene la potestad de parar o no el juego para ver. No entra en toda la dirección del partido, sino en jugadas específicas”, apuntó Lugones.

Especialista. En videoarbitraje tiene Bolivia al especialista Gery Vargas, árbitro FIFA, que participó en el Mundial Sub-20 de Corea del Sur donde fue capacitado en esta innovadora tecnología para luego transmitirla a los demás árbitros del país. Por el momento, esta tecnología aún no llegará al país.

PROPUESTAS PARA IMPLEMENTACIÓN

A raíz de las polémicas arbitrales, el presidente de Bolívar Administración e Inversiones (Baisa), Marcelo Claure, se brindó el pasado 27 de abril a donar a la Liga los equipos de videoarbitraje, en publicación hecha en su cuenta de Twitter.

“Me ofrezco a pagar por esta Tecnología para la Liga en Bolivia, así no habrán más errores en el arbitraje. ‘Replay instantáneo’”, twitteó Claure.

Al respecto, Juan Carlos Lugones, presidente del Comité de Árbitros de la FBF, ratificó que existen estos manifiestos, pero dejó en claro que cada escenario debe tener un VAR.

“Escuché voces de quienes quieren donar. No sé si habrán empresas dispuestas a pagar más de 20 millones de dólares. La situación es clara: se usa o no se usa. Si se utiliza en La Paz, pero luego se juega en Tarija y no hay… Acá se debe implementar para todos”, indicó.