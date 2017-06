Volvé, tía querida

Adolfo Oso Mier

Chistólogo

Tengo una tía nacida en Comarapa que, desde hace 30 años dejó Bolivia y vive en el exterior. La última vez que llegó a visitarnos fue hace un par de años. El vuelo de Lima a Santa Cruz duró no más de tres horas y estuvo el mismo número de horas haciendo cola en migración del aeropuerto. Felizmente el pisco sour que le encargué no sufrió alteración alguna, pero el seviche, sí. Mi tía, al aparecer por la puerta de desembarco lo primero que sugirió hacer una campaña turística para nuestro país; que diga: “conozca el país más burocrático del mundo; tiene que llenar cuatro kilométrales formularios para ingresar y otros para salir de Bolivia”, dijo furiosa y cansada.

Felizmente ese papeleo ya concluirá, porque el Servicio de Migración, según leí, suprimió el llenado manual de formularios para simplificar los trámites por un solo documento electrónico.

Por eso le escribí para decirle “Tía volvé. Ya no harás esas filas desorganizadas y largas que hay en los aeropuertos y evitar torturas, porque ya estamos en el siglo XXI. Todo ya es electrónico y el documento es único” le dije. Ella dijo que iba a volver, esperando que el personal que atiende a los viajeros no se chipe en las computadoras.

De todas maneras convenimos que no deja de ser una buena noticia, aunque sea para los habitantes de la comunidad andina y que seguro tendrá que extenderse para cuanto turista venga a visitarnos y no gaste parte de sus vacaciones llenando formularios y haciendo filas en nuestros aeropuertos.

A mí me parece muy bien que se desburocratice esos mecanismos pero no solo por el tiempo que nos hacen perder funcionarios públicos, sino por el ahorro de papel. En los formularios gastamos muchas toneladas y si hablamos de papel, hablamos de agua y si hablamos de agua, hablamos del buen papel que hizo nuestro presidente en la ONU, por lo tanto lo que predicamos tenemos que cumplir. El agua dulce de la vida se va a la basura cuando se convierte en papel gastado por la burocracia. Hago esa observación en mi calidad de ecologista que, por conservar el agua, no se ducha cuando vuelca Sur.

Esa parte no la puse en la carta porque a mi suegra no le pareció nada importante. Solo insistió que le diga que no se olvide de una lana especial que hay en el Perú con la cual teje unas chalinas para mujeres que le salen muy bien y que cuestan mucho, cosa que yo sé, porque soy el primer cliente obligado a comprarle.