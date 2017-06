WhatsApp ya permite borrar los mensajes enviados antes de que lo haya leído el destinatario

El servicio ha anunciado que ha incorporado la función Recall, que permitirá eliminar mensajes enviados en chats individuales o de grupos en un periodo de cinco minutos. Pasado ese tiempo el mensaje se quedará grabado a fuego, por lo que no habrá marcha atrás. Y ojo porque al borrar dejarás pistas. El mensaje no se esfumará tan fácilmente, en su lugar aparecerá la frase “Este mensaje fue retirado”, por lo que en todo momento tus contactos sabrán que has eliminado algo que no querías que estuviese publicado.

WhatsApp is going to write a FAQ soon about Recall.

What does it mean? Recall may be close, finally. 🎉 pic.twitter.com/RdJjrpxTdL

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 de junio de 2017