Wilman Cardozo: “Le voy a pedir al gobierno que ya no transfiera guita al Chaco”

Esteban Farfán Romero

Audaz y astuto: Algunas de las características del asambleísta Wilman Cardozo, es su astucia y audacia en las lides políticas.

A diferencia de lo que pensaba, los adversarios políticos del polémico y estrafalario asambleísta Wilman Cardozo (UD-A), los líderes y la población chaqueña, no han reaccionado como yo esperaba, a las últimas declaraciones del político, en sentido de que va a pedir al Gobierno Nacional que no transfiera recursos económicos al Chaco, porque a su criterio están no han rendido cuentas (¿?). Si lo que afirma seria serio, debería acompañar a su denuncia mediática, la denuncia en el Ministerio Público, porque la omisión a la rendición de cuentas es un delito establecido en las normas de control gubernamental.

Me ha llamado la atención, que sus feroces adversarios políticos no hayan aprovechado esta ‘perlita’ regalada por Cardozo, para triturarlo, porque lo ha dicho, resultado de su desesperación y desconcierto es muy grave. Se nota que Cardozo está pasando por momentos muy críticos que no están enloqueciendo. Para sus adversarios, el asambleísta siempre actúa sin filtro y es fácil de predecir, lo que ayuda mucho a conocer la situación en la que se encuentra.

Mi primera explicación del por qué la población no ha reaccionado, es que se ha acostumbrado a la veleidades y constantes mutaciones del asambleísta en sus posiciones política, siempre –claro está- de acuerdo a su conveniencia.

Wilman Cardozo aliado de Carlos Brú

Hay que recordar que cuando Cardozo estaba de aliado del exalcalde Carlos Brú (2005), diseñaron un esquema de redistribución interna de los recursos de las regalías que les beneficiaran, materializado la ley 3038 y otras. Con estas leyes, se ha quitado potencia al 45% y se ha hecho una distribución plana en los tres municipios transfiriendo a las alcaldías el 40% del 45% de forma automática. Lo grave es que esta distribución se la hizo sin ningún estudio de por medio, y sin analizar los pormenores buscando siempre el impacto favorable a la población. El impulso central ha sido, traspasar los recursos a los municipios, porque éstos eran controlados por ellos, por lo que no podían quedar en manos de los adversarios.

Esta maniobra ha beneficiado de forma directa al grupo político que nucleaba el PAN en ese momento. Con este 40% de las regalías trapazados desde la Prefectura directamente a los municipios del Chaco, ha posibilitado hacer piñata con los mismos, destinando dicho recursos en obras faraónicas de cemento y a programas con sobreprecios. El beneficio fue directo hacia los autores de la idea.

En ese momento Cardozo mantuvo un ardiente relato antitarijeño, a tal grado que en una ocasión ha amenazado públicamente con mandar al paredón al que que desfile el 15 de abril. A tal grado llego la estupidez, que ha presionado a los acaldes a borrar de las fechas festivas la conmemoración del 15 de abril, por lo que no se hacía ningún tipo de actividad. Cardozo mantenía un discurso virulento, ácido y violento contra Tarija y todo lo que se parecía a capitalino. Operadores bien entrenados, replicaban al pie de la letra el guión.

Cuando alguien denunciaba alguna sospecha de acto de corrupción en la gestión de su entonces socio Brú o de alguna otra autoridad del PAN, Cardozo bajaba inmediatamente furioso desde La Paz a despedazar al que osaba hacer comentarios que perjudicaran a sus aliados. Había una jauría de voceros que despedían veneno por doquier, repitiendo como mantra las palabras del diputado.

En ese tiempo el suscrito y otros, hemos sido víctimas de violentos ataques, descalificaciones, sobrenombres, burlas, deshonras, presiones, censuras, etc., por manifestar lo que pensábamos.

En ese contexto, Cardozo tenía como enemigo del Chaco a Mario Cossío, Cardozo ha sido el propiciador de la caída. Como se ha revelado en una grabación, el MAS le ha encargado a Cardozo hacer el trabajo sucio de desgaste a Cossío. Todos los días desde el Chaco, el diputado cumplía al pie de la letra el acuerdo con el MAS de apolillar la gestión de Cossío, con el fin de debilitarlo y bajarlo.

Después de casi seis meses de constante machacada, llega el momento en diciembre de 2010, de derribar desde la asamblea a Cossío. Cardozo anuncia la caída de Cossío, y en horas de la noche del 16 de diciembre se cumple lo que él ha pronosticado, con el voto de los asambleístas del PAN que eran controlados por Cardozo. Si el PAN no votaba contra Cossío, no hubiéramos tenido Lino Condori.

Cardozo, recibe como premio a su trabajo sucio, cinco secretarias, que al poco tiempo son echados sin explicación. Cardozo nuevamente desempolva su bandera anticapitalina y esta vez se vuelve contra el que puso en la Gobernación como gobernador interino. Lino Condori.

Nuevo Tiempo

Ahora las cosas han cambiado. Cardozo es aliado de Adrián Oliva, y convive con los que ha odiado hasta hace poco. Las circunstancias políticas han cambiado, por lo que se ve obligado a hacer lo que siempre hizo, cambiar de discurso de acuerdo a la ocasión.

Pierde el control político en el Chaco, al convencerse que el alcalde Ramiro Vallejos cruza la línea y se pasa al MAS. La bancada de UD-A en el Concejo Municipal de Yacuiba se divide en tres, y solo una concejal le responde el teléfono, los demás se declaran independientes y deciden por si mismos acordar su voto.

En Yacuiba su situación se convierte en crítica políticamente hablando. En Caraparí no tiene absolutamente nada como en Villamontes, por lo que se queda sin piso político en el Chaco.

Hace maniobras rápidas. Decide tomar como cuota Setar Tarija y Setar Gran Chaco y desde ahí maneja esta empresa para sus propósitos políticos. Intenta retener el poder político que tenía, y no logra. Busca reproducirse, y pierde terreno rápidamente.

Anuncia que la secretaría de Hidrocarburos se trasladaba al Chaco desde Tarija, lo que es una falsedad, porque lo que hizo fue inventar esta treta para justificar la apertura de una oficina con una veintena de funcionarios que le permita operar políticamente, porque no tiene estructura política. Reparte contratos de trabajo a dirigentes que hacen de voceros políticos, pero que no trabajan en la secretaría.

El secretario de hidrocarburos nunca ha despachado los asuntos de gestión en el Chaco, menos se ha trasladado, por lo que se ha confirmado la sospecha de que el anuncio era una coartada para tener un grupo de funcionarios a su servicio.

A Cardozo no le responde ninguna autoridad electa en el Chaco. Ninguno de los tres alcaldes, tampoco tiene influencia en los concejos municipales. Solo una concejal de Yacuiba le atiende las llamadas. Los tres subgobernadores guardan distancia y se hacen los desentendidos. En la asamblea regional no tiene ningún tipo de influencia.

No ha podido ejercer ningún tipo de influencia en la designación de la MAE del órgano ejecutivo, como así también su participación en el referendo de diciembre del año pasado fue negativa. Todo se le ha ido de las manos en un abrir y cerrar de ojos.

Cardozo ha perdido total liderazgo en el Chaco. No influye en nada. Su actuación se reducido a ocupar horarios estelares en los medios que le dan cobertura a cambio de contratos en la Gobernación. Hace mucho esfuerzo por llamar la atención, y lanzar cada vez más provocaciones, con el fin de manutenerse en vigencia.

Su situación política es complicada. En Yacuiba tiene operadores políticos a sueldo, lo que para cualquier político, ésta es una situación de mucha desventaja. Ninguna autoridad siquiera le da la mano. Todos los ignoran y evitan cruzarlo.

Entonces la pregunta nodal es ¿qué paso con Cardozo para que haga semejante declaración desafortunada?

Lo que pasa es que al no tener ninguna institución bajo su control o influencia en el Chaco, y más bien todas en su contra, si actuara de acuerdo a las convicciones políticas que dice tener, debería apoyar este proceso de transición a la autonomía regional. Pero como siempre ha actuado calculando sus intereses personales, ha decidido contradecirse. Lo está haciendo de forma disimulada, pero lo está haciendo.

El problema es que este proceso de autonomía, ahora le perjudica, porque está en el bando de la capital, ya no en el equipo de Chaco, por lo que esta situación lo obliga a tomar una decisión, y ya ha optado por enfrentarse con el Chaco, para defender lo poco que le queda.

Quizás ha tomado esa decisión, porque es consciente que ya no va más, que hasta aquí llegó, y que la próxima elección estará poblada de nuevos líderes, nuevos cuadros y sobre todo, nuevas ideas.

Como Cardozo es impulsivo y muchas veces no se controla, producto de su impotencia y rabia contenida, es que ha manifestado, revelado un sentimiento que nunca debería exponer. Decir que como ahora las circunstancias políticas no le favorecen, no está de acuerdo con que el Gran Chaco siga recibiendo a través de la transferencia directa de las regalías.

Lo que quiso decir con semejante declaración es, como ahora no me beneficia en nada que la autonomía siga su curso, deseo que se cierre el grifo de paso de los recursos al Chaco, porque los que se están haciendo la fiesta sin mi presencia son los otros.

Cardozo dijo algo muy grave que debería costarle su carrera política, aunque recordemos que él dijo que se retirará. Muchos no le han creído porque esta sería la cuarta vez que anuncia con melodrama de por medio y con lágrimas que se retira de la política. Yo croe que recurrió a este truco del retiro con el fin de neutralizar las críticas a su gestión como asambleísta y para despertar cierta solidaridad y adhesión. Esta solo, como indio malo.

Dos bloques

En el Gran Chaco hay dos bloques políticos claros. Por un lado está el bloque del Gobierno, del MAS, a la cabeza de Carlos Brú, José Quecaña y el alcalde de Yacuiba Ramiro Vallejos. En el otro bloque se encuentra Wilman Cardozo y el gobernador Adrián Oliva. Ambos grupos están en desgracia, se encuentran con número rojo.

El bloque del MAS ha demostrado muy poca iniciativa política, y sobrada inutilidad en la administración pública que hace que ellos mismos se hagan disparos en el estómago. Tienen un ventaja enorme, nadie les hace oposición. Sus mismos errores los están hundiendo.

Ambos bloques se encuentran en crisis, en situación calamitosa, porque han perdido muchísima aceptación en la población yacuibeña. Las últimas encuestas establecen que la población los ha aplazado.

Digámoslo directamente. Cardozo sabe que el proceso de transición a la Autonomía Regional implica hacer los cortes presupuestarios necesarios que deben realizarse, la conciliación de cuentas con Tarija y la transferencias de los programas, empresas desconcentradas y descentralizadas. Estas acciones lo ponen de mal humor.

Ya ha manifestado que se opone a la conciliación de cuentas y a la transferencia de las empresas desconcentradas y descentralizadas, porque él las tiene como botín político en este momento, y este tipo de situación afecta sus caros intereses personales.

Sabe que a conciliación de cuentas, establecerá deudas de la Gobernación pendientes de pago, lo que disminuirá el presupuesto departamental, afectando la posibilidades seguir haciendo licitaciones en proyectos de cemento.

Entonces, se avistan dos enemigos internos de este proceso de transición a la Autonomía Regional. Por un lado, el asambleísta Wilman Cardozo que ya ha mostrado las garras al develar la posición que va adoptar. Va a ponerle todo tipo de piedras (trabas) al proceso de transición, sencillamente porque él no tendrá ninguna participación directa, y más bien saldrá perjudicado.

Por otro lado, hay un exalcalde que actúa en las sombras de la política criolla influenciando en función a sus intereses. Aprovecha la inutilidad de las autoridades masistas, hacer de intermediario, buscando como objetivo ordenar las fichas de acuerdo a sus intereses. Este personaje es también peligroso porque actúa cobijado en las sombras de la noche, oculto, moviendo los hilos creando el escenario adecuado para su retorno.

Lo que está claro es que esta vieja clase política, siempre ha actuado en función a sus intereses personales o de grupo, utilizando las reivindicaciones regionales, para acumular poder y sacarle provecho. Por eso se acomodan discursos y se justifican contradicciones. (Yacuiba 11/06/17)