YPFB y las viejas anécdotas

Cuando la nacionalización de los hidrocarburos comenzó a marcar el futuro de nuestro gas, uno de los principales expertos del petróleo en Bolivia narró en la prensa una anécdota relacionada con una cocina a leña que le habían regalado. Una de esas moles de hierro hermosamente labrado que él pensaba transformar a gas para aprovechar en cierta forma un recurso tan abundante en nuestro país. Luego de algunas cavilaciones y tras observar el manejo que estaba haciendo YPFB, decidió no hacer cambios y dejar que la cocina en cuestión siga funcionando a leña. Desde la cárcel de San Pedro, el expresidente de la petrolera estatal, Santos Ramírez, opina que los recientes cambios realizados dentro de la empresa estatal no conseguirán modificar el cuadro funesto y lo peor no es que sigan produciéndose los negociados, sino que se cumpla el oscuro vaticinio que hizo aquel dueño de la cocina a leña. Lo malo es que esa vez no dijo dónde comprar una de esas hornillas.

Fuente: eldia.com.bo