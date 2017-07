﻿Vargas confiesa que está cansado y que si deja Wilster, hay “platita”

GRÓVER VARGAS, PRESIDENTE DEL CLUB WILSTERMANN.

El presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, manifestó que en algún momento pensó en “tirar la toalla” debido a las dificultades propias del club y por los comentarios de los “hinchas” en las redes sociales, que lo adjetivaron por supuestos malos manejos económicos.

Primero exhaló un suspiro profundo y luego, con sentimientos encontrados, el directivo confirmó que espera “dejar la institución” con dinero para que su sucesor pueda llevar adelante el club Aviador.

Explicó que su club tiene recursos gracias a la clasificación a la Copa Libertadores (fase de grupos y los octavos) para “estar bien algunos meses más”.

El titular espera que su club pase a los cuartos de final del certamen continental para lograr un premio económico de 950 mil dólares, que otorga la Conmebol, lo que permitirá “conseguir estabilidad en la institución en lo que resta del año”.

Fue sincero y conversó con EL LÍDER sobre los temas que hacen a su querido Wilstermann.

P: ¿Se realizará una auditoría externa en el club?

R: Es fundamental. Wilstermann es grande por la hinchada que tiene. Hacemos la asamblea porque hace algunos meses surgieron los rumores de qué se realiza con la plata y porqué no pagan a los jugadores, entre otros adjetivos. Y les pregunté en el directorio ¿Por qué nosotros no trasparentamos todo el movimiento económico? Miedo debe tener aquella persona que saca dinero de un club y el que vive del fútbol. Haremos una auditoría que esté conformada por los mismos socios. El directorio entregará todo el flujo económico para ese trabajo.

P: Se comenta que su persona piensa en tirar la toalla…

R: No soy mentiroso. Con tanta dificultad. En todo este tiempo he palpado que siendo dirigente se sufre el doble. Ser dirigente es llegar a casa y ponerse a pensar en cómo revertir un mal resultado ¿Cómo hago con mi técnico y los jugadores? ¿Cómo hacemos para enamorar otra vez a la hinchada? Eso se cuestiona uno. Estamos siendo fuertes y veremos hasta cuándo duramos y vamos a tratar de hacerlo bien.

Siempre quise irme del club dejándolo con dinero y triunfador, para que el que venga no sufra y lo haga bien. Además, que entre gente nueva sana que sepa administrar un club. Ojalá clasifiquemos una ronda más (cuartos de final) y lo dejemos bien. Ese es el sueño. Para eso uno trabaja. Si bien tengo dirigentes grandes que me ayudan como Renán Quiroga y Pedro Vargas debemos seguir luchando para que lleguen mejores días para nuestro club. Vamos a ver hasta cuándo estaremos a la cabeza de este amor llamado Wilstermann.

P: ¿Se siente fortalecido o nota el desgaste?

R: ¿Cómo encuentra un ser humano fortaleza? En Dios y tratando de hacer las cosas de la mejor forma posible. Cuando sale el rumor malintencionado, siempre desgasta. El hecho de que piensen que uno se está aprovechando del club, ahí uno pierde fuerza emocional, por eso quiero que se haga la auditoría, para que sepan que el dirigente puso dinero. Nunca he dejado que mis directores y directivos viajen con la plata del club y si lo hacemos es con nuestro dinero. Nosotros estamos aquí para servir al club y no para aprovecharnos de él. Ahora estamos bien. Si es que me voy hay platita para que se siga trabajando. No en la cantidad que quisiéramos, pero servirá para estar bien algunos meses.

P: ¿Aguantará la billetera para el siguiente semestre?

R: Clasificando a la siguiente fase de la Copa Libertadores, económicamente el club estará bien. De no ser así, tenemos dinero suficiente para estar hasta fin de año y trabajaremos para solicitar ayuda a la hinchada. Y si Wilster tiene una gran campaña, llevará gente al estadio.

P: ¿Se disminuyó la planilla salarial en el plantel?

R: Hemos achicado el presupuesto con la salida de Luis Carlos Cabezas, Miguel Suárez y Franco Olego. Además, existe una lista de seis jugadores que dejarán el plantel, pues se reducirá aún más la planilla. Y con una recaudación de 10 mil espectadores por partido la institución podrá estar bien.

Vargas prefirió no calificar la campaña que realizó su equipo en el torneo Adecuación de la Liga, pero aseguró que corregirán los errores que cometieron “todos”.

Sin embargo, los integrantes de su Comité Ejecutivo Renán Quiroga y Ronald Rodríguez coincidieron en que la campaña que hizo el Rojo en la Liga “fue un fracaso” por la inversión de más de 3 millones de dólares y terminar en el décimo puesto.

“Se ha invertido mucho dinero. Se apostó a jugadores que eran de experiencia, con recorrido y trayectoria buena, pero no se han dado las cosas. Si se ha invertido cerca a 3 millones de dólares para encarar la Liga y la Copa Libertadores pero estamos por un buen camino en la internacional. Me siento mal al no tener buenos resultados estamos defraudando a la gente”, aseguró Quiroga.

3

Años está Gróver Vargas al frente del club. Asumió el cargo en julio de 2015 y sigue al frente del “avión”.

