10 frases que demuestran que Frida Kahlo era una gran feminista

Hoy celebramos el 110 cumpleaños de la legendaria pintora.

Unas flores en la cabeza y cejas gruesas son suficientes para reconocer que se está hablando de Frida Kahlo.

La legendaria pintora que nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México, ha logrado transcender con una gran obra artística, influyente de estilo en todo el mundo y como un gran ícono feminista.

En su cumpleaños número 110, repasamos 10 de sus frases que demuestran que defendió el derecho de la mujer mucho antes que las estrellas de Hollywood:

1. “La parte más importante del cuerpo es el cerebro. De mi rostro me gustan mis cejas y mis ojos. Aparte de eso no me gusta nada más. Mi cabeza es demasiado pequeña. Mis pechos y mis genitales son corrientes. Del sexo opuesto, tengo el bigote y el rostro en general”.

2. “Te mereces un amante que te quiera despeinada, con todo y todas las razones que te hacen despertarte deprisa y los demonios que no te dejan dormir. Te mereces un amante que te haga sentir segura, que haga desaparecer el mundo si camina de tu mano, alguien que cree que sus abrazos son el mejor complemento de tu piel. Te mereces un amante que quiera bailar contigo, que llegue al paraíso cada vez que te mira a los ojos y que nunca se canse de estudiar tus gestos. Te mereces un amante que te escuche cuando cantas, que te apoye cuando estés avergonzada y respete tu libertad; que vuela contigo y no tiene miedo de caer”.

3. “Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore desde el interior”.

4. “La belleza y la fealdad son un espejismo porque los demás siempre acaban viendo nuestro interior”.

Una publicación compartida de Museo Frida Kahlo (@museofridakahlo) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 5:28 PST

5. “Solía pensar que era la persona más extraña del planeta pero luego me di cuenta de que hay mucha gente en el mundo, así que debía de haber alguien como yo que se sintiera rara y con defectos igual que yo. Solía imaginarme a esa mujer y pensar que también estaría allí fuera pensando en mí. Bueno, espero que si lo estás y lees esto, sepas que sí, es verdad, estoy aquí y soy tan rara como tú”.

6. “Creo que poco a poco, podré solucionar mis problemas y sobrevivir”.

7. “Tenemos que ser honestas, nosotras las mujeres no podemos vivir sin dolor”

8. “Pinto autorretratos porque estoy sola a menudo, y porque soy la persona que mejor conozco”.

9. “Ten un amante que te mire como si fueras un bizcocho de bourbon”.

10. “Hay algunos que nacen con estrella y otros estrellados, y aunque tú no lo quieras creer, yo soy de las estrelladísimas”.

Fuente: eonline.com