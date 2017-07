Abogado de López: Ahora hay que lograr su libertad total y excarcelar a los presos políticos

Alberto Ruiz-Gallardón, abogado del líder de Voluntad Popular y aún preso político, Leopoldo López señaló en una entrevista al diario ABC de España que “hay que lograr la libertad total” de su defendido para que además “pueda ser candidato”.

Con información de ABC de España

El abogado asegura que López pasó de la prisión al “arresto domiciliario” debido a la presión internacional e interna, y aboga por luchar por la liberación de todos los presos políticos.

Al ser cuestionado sobre las posibles razones por las que el presidente Nicolás Maduro haya accedido a permitir la medida, respondió: “Sus razones deben superponerse al objetivo que teníamos, que Leopoldo López saliese de prisión. Ahora no podemos cometer el error de darnos por satisfechos. Si lo hiciésemos, condenaríamos a la pérdida de libertad al resto de presos políticos y de la nación venezolana. Debemos seguir en la lucha para que Venezuela recobre la libertad”.

La excarcelación de Leopoldo López es tan solo «un primer paso», en opinión del abogado español Alberto Ruiz-Gallardón, que representa al líder opositor venezolano y que esta semana se desplazará a Caracas para estar con él. Ahora, sostiene el exministro de Justicia español, hay que seguir luchando para lograr su plena libertad total, la del resto de presos políticos, y que Venezuela recobre la libertad.

Por Manuel Trillo / ABC de España

¿Cómo se ha gestado la excarcelación de Leopoldo López?

Era una decisión inevitable. Era tanta la presión internacional y la presión interna de la inmensa mayoría de la población venezolana, que ha sido consciente de que no podía seguir sosteniendo su detención ilegal. No podemos hablar de libertad, porque sigue preso en su domicilio, pero sí de un avance rotundo en la constatación de la decadencia de la dictadura.

¿Qué se va a hacer ahora para lograr su completa liberación?

Por instrucción de nuestro cliente, comienza un proceso para lograr, por encima de su liberación total, la excarcelación de todos los presos políticos. Tenemos que conseguir que la prisión domiciliaria se transforme en libertad total y no exista ningún tipo de restricción en su libertad de movimiento y en el ejercicio de los derechos civiles. Antes o después se celebrarán elecciones y no se puede consentir que, pese a estar fuera de prisión, no pueda ser candidato presidencial. El tercer objetivo es la libertad de Venezuela, que pasa por acabar con un régimen que ha roto el respeto a la Constitución y la convocatoria de un proceso electoral en el que los venezolanos escojan su propio destino.

Fuente: lapatilla.com