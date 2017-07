Acusa a colegas de violar estatutos

Conflicto. Peralta advierte que la FIFA podría desafiliar al país y dejarlo fuera de toda competencia internacional. Sostiene que no se deben llevar los comicios el 11 de agosto.





Ref. Fotografia: Solo. Peralta recurrió a la prensa, señalando que hay un órgano donde puede acudir para presentar todas las irregularidades dentro del CE.

Dos días después de que el Tesorero de la Federación Boliviana de Fútbol, Cliver Rocha, afirmara que “todo está orquestado para que César Salinas (The Strongest) sea presidente de la FBF” y ante las duras críticas y cuestionamientos al Comité Electoral (CE), Javier Peralta, vicepresidente del CE, acusó al presidente del CE, Limbert Cardozo, y al vocal Juan Ferrufino de violar los estatutos de la FBF, ya que eligieron que los comicios se mantengan para el 11 de agosto, a pesar de las sugerencias de la FIFA de respetar el artículo 25, que señala que cualquier proceso electoral para presidente se debe llamar a los miembros del Congreso con al menos 60 días de antelación. Peralta sostiene que de mantener la postura de sus colegas, el máximo ente del fútbol mundial podría desafiliar a Bolivia y dejarla fuera de toda competencia internacional, llámese mundiales, Copa América, Copa Libertadores y todos los campeonatos que regenta FIFA. Hoy vence el plazo para que presenten la convocatoria y el calendario electoral.

Irregularidades en el CE. “Somos tres miembros y en el artículo 8 (de los estatutos) dice que se decide por mayoría absoluta. Dos a uno. Yo me opuse a hacer (las elecciones) el 11 de agosto porque estábamos vulnerando los estatutos de la Federación, el Código Electoral por todos los lados y los principios administrativos de cualquier CE: la imparcialidad y la coherencia”, comentó Peralta.

A la pregunta sobre si este proceso electoral buscaría favorecer a un candidato, Peralta afirmó: “No lo sé. Yo no sé si se ha presentado un candidato,. Yo lo que vi, cuando estábamos viendo las correspondencias, dos carpetas: una hoja y una carpeta, envuelta en papel madera. No la llegamos abrir. Lo que yo he tratado de comunicar acá es de seguir así está tremendamente en riesgo la transparencia y lo cristalino que tiene que ser este proceso. No entiendo en qué sentido podás o no favorecer a un candidato. Si no tenés convocatoria. Claramente sin convocatoria este proceso no arranca. Todo corre desde la convocatoria de la CE”, añadió el vicepresidente, quien pidió garantías para los postulantes. “Veo pocas garantías para los candidatos si es que va haber una manera selectiva de elegir un candidato respecto a otro. Lo advierto ahora, porque esto debe tener un veedor, una premisa que constituya garantía para que pueda la CE garantizar todos los derechos a los candidatos”.

Fuera de la esfera mundial. “Hay un riesgo grande de que nosotros emitamos una resolución en contra de los estatutos y que la Conmebol y la FIFA nos sancionen y nos saquen. A ellos no les va a costar nada decir de que arreglen sus problemas les damos un año. Un años sin participar en Copa América, Libertadores, Sudamericana… Este es el delirio que estoy comentando ahora”, dijo Peralta. “No puedo permitir que se lesionen los estatutos y provoquen una sanción más grave. No hay el derecho institucional de poder generar un escenario de riesgo para el fútbol boliviano”.

El martes 4 de julio, la Conmebol envió una carta directa a Peralta dando un plazo de 72 horas al CE para que presente la convocatoria y el calendario electoral, fecha que se cumple en esta jornada. Según el vicepresidente, la CE le hizo redactar una carta para que la Conmebol explique la carta que le envió, en vez de adjuntar los documentos requeridos. “Mañana (hoy) se vence el plazo. Por favor informen y hagan reflexionar a quien tenga que reflexionar para que cumplamos con el plazo que nos dio la Conmebol”, acotó Peralta.

José Carlos Acosta jacosta@eldia.com.bo Fuente: eldia.com.bo