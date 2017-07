Adamari López vuelve a mostrarse en traje de baño tras críticas

“A mí no me molesta nada. Yo estoy tranquila, no voy a dejar de mostrarme como soy porque yo estoy feliz conmigo misma”, declaraba hace unas semanas Adamari López luego de haber sido fuertemente criticada por su sobrepeso tras haber compartido en redes una foto en traje de baño.

Dicho y hecho. Orgullosa de su físico, la copresentadora de Un nuevo día(Telemundo) volvió a dejarse ver en traje de baño. Esta vez lo hizo, a diferencia de la anterior, a través de un video que compartió recientemente su esposo, el bailarín español Toni Costa, en su canal de YouTube.

En el mismo se puede ver a la feliz pareja disfrutando de una jornada de sol y playa junto a su hija Alaïa, quien gracias a sus clases de natación ya es toda una pequeña experta nadadora.

“Día familiar con mis princesas en la playa entre buenos amigos”, expresó Costa.

Fuente: www.peopleeneespanol.com