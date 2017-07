Adele cancela los últimos conciertos de la que sería su gira final

(CNN) – Adele podría dejar caer el micrófono, literalmente.

En un tuit el viernes por la noche, la cantante canceló los dos últimos conciertos de su gira, una gira que ella ha dejado entrever que podría ser la última debido a los daños en sus cuerdas vocales.

“Por recomendación médica, simplemente seré incapaz de actuar el fin de semana. Decir que tengo roto el corazón sería poco”, escribió.

Adele ya le había dicho a sus fanáticos que su gira actual sería la última.

“Salir de gira es una cosa peculiar, a mí en particular no me va bien. En realidad soy muy hogareña y las pequeñas cosas son las que me dan felicidad”, escribió Adele en una carta compartida en Instagram esta semana.

“Además, soy dramática y tengo una terrible historia con las giras… Solo hice esta gira por ustedes y con la esperanza de tener un impacto sobre ustedes de la misma forma que algunos de mis artistas favoritos la han tenido sobre mí al actuar en vivo. Y quería que mis últimos conciertos fueran en Londres porque no sé si alguna vez volveré a salir de gira y quería que mi última vez fuera en casa”.

LEE: Adele confirmó que está casada

No es la primera vez que la ganadora de los Grammy, quien ya ha contado antes sobre su lucha contra el miedo escénico, ha dado a entender que dejaría de hacer giras.

“No sé si alguna vez volverá a salir de gira”, dijo Adele durante un concierto en Nueva Zelandia en marzo. “La única razón por la que hago giras es por ustedes”.

Adele también se tomó un tiempo lejos de los escenarios después de ser madre en 2012.

“Lo principal para mí es Mum, luego yo, luego el trabajo”, le dijo Adele a Vogue el año pasado. “Creo que tenía que tomar la cantidad de tiempo exacta para que la gente me extrañara. Yo no extrañé estar en los reflectores”.

Adele podría dejar los reflectores en el futuro cercano, pero dejó abierta la puerta para un nuevo “hola”.

“Siempre regresaré y siempre escribiré música”, dijo la estrella, según reportes, luego de dejar un abarrotado estadio en su concierto del miércoles en Wembley.

Fuente: cnn.com