‘Admiro la seriedad en la televisión’

Presentadora. La profesional de 24 años es el rostro visible en Bolivisión.

Pese a no haber nacido en Montero, Nicole Rossel fue nombrada hija predilecta de esta ciudad del Norte integrado. También pudo haber sido su máxima representante de belleza pero no haber nacido en este pueblo que tanto le ha dado, no se lo permite. “Me han invitado muchas veces pero respeto el requisito de ser montereña”, dice la presentadora que se dirige a un inevitable ascenso. Dueña de una naturalidad agradable en televisión hace un año es el rostro visible de la cadena televisiva Bolivisión, donde es parte de la revista matinal y el noticiero. “La televisión en Bolivia tiene que adecuarse a los cambios que se está experimentando con el ingreso de las redes sociales y se debe salir del sensacionalismo”, enfatizó.

Trayectoria. Nacida en la capital cruceña se inició en la pantalla chica a los 10 años. Ha pasado por una serie de programas infantiles y juveniles siempre como presentadora. “Me hubiese gustado ser una periodista de calle. Destaco a los que tuvieron la oportunidad”, manifestó y se confiesa admiradora de Carola Castedo, por su trayectoria y seriedad en la televisión. Uno de sus últimos trabajos fue en el formato juvenil “Skp” de ATB. Licenciada en comunicación social estudió en la Universidad Católica Boliviana-Diakonía.

Emprendedora. Aparte de los dos programas diarios maneja dos negocios: dulces sorpresas, desayunos y postres, además de una tienda de accesorios en línea para mujeres. Modela desde los 14 años y actualmente es imagen de la boutique Fiorella, de Iam glamour y del gimnasio Privilige. Pero si tuviera que elegir, Rossel, no duda y se queda con la televisión.

Fuente: eldia.com.bo