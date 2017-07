Adolescente fallece supuestamente por jugar la Ouija

La circunstancia en que falleció la adolescente tiene preocupados en los familiares y vecinos de la zona ya que temen que el haber jugado a la Ouija sea la causante de su muerte. La Defensoría de la Niñez de Warnes desconocía el caso.

Una adolescente de 15 años perdió la vida en circunstancias extrañas, según relatan familiares, amigos y compañeros de colegio de la menor, a quien recientemente vieron jugando un juego diabólico (Ouija) en un cementerio de la zona de la refinería y que luego de aquello empezó a cambiar el tono de su voz y presentando reacciones extrañas en su cuerpo.

La adolescente fue vista jugando dicho juego en compañía de otras compañeras de colegio y que después comenzó a nombrar a Lucifer en un tono distorsionado de su voz, situación que tiene preocupada la familia de ella y sus vecinos, puesto por el temor a que esto se propague en otras de sus compañeras.

“De un rato a otro a ella le vino convulsiones y se retorcía y decía: ahí está lucifer y empezaba a correr, tenía miedo; pero nosotros no veíamos nada (…) algunos compañeros lo obligaron a –a jugar- y si ella no lo hacía la iban a golpear”, señaló Kendra Chao R., madre de la adolescente de iniciales y. K. CH. La madre señaló que su hija antes de morir le pidió que no llorara por lo que le hicieron afirmando que aquellas personas correrían similar destino. Afirmó que su hija presenta extrañas marcas en su brazo y en otras partes de su cuerpo, pero que no saben cómo se produjo aquello. Dichas marcas en su cuerpo recien fueron encontradas cuando estaba siendo bañada para colocarla al férretro.

“Yo fui a colegio y hablé con ella y ella me prometió que no lo volvería a hacer (..) me dijo que había jugado ese juego en el cementerio con sus compañeros”, relataba la madre de la adolescente en medio del llanto al ver a su hija sin vida luego de aquello. “Ella no quería estar en un cuarto con luz, porque al momento lo apagaba la luz (…) siempre paraba sola, no quería estar con nosotros, decía que nunca quería estar con Dios y escuchaba como si estuvieran arrojando piedras al techo o caminando”, relató la hermana menor sobre el cambio de comportamiento que tuvo su hermana luego de haber ido al cementerio a jugar dicho juego.

La adolescente habría jugado la Ouija la anterior semana en el cementerio de El Carmen y las otras cuatro alumnas que también participaron de este juego presentan problemas extraños en su comportamiento por lo que uno de sus profesores pide que ellas sean vistas por expertos en estos temas. La adolescente está siendo velada en el barrio Holanda, zona de la refinería, noveno anillo y hoy será sepultada, según lo indicaron los familiares ayer al afirmar que aún no informaron a las autoridades competentes de lo ocurrido.

Fuente: ATB, El Mundo