Advierten que la Tierra se encamina hacia la sexta era de extinción masiva de especies

Es una “aniquilación biológica” que afecta a los animales vertebrados. Se necesitan entre 20 y 30 años para revertir la situación.

El planeta Tierra, en una imagen tomada desde el espacio.

El planeta Tierra se encamina a la sexta extinción masiva de especies de vertebrados. La población de más del 30 por ciento de estas especies está disminuyendo tanto en tamaño como en alcance, lo que demuestra que la extinción “es más grave de lo que percibe”, reveló un análisis publicado hoy en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford y de la Universidad Nacional Autónoma de México, advierte que este ritmo de desaparición de las poblaciones muestra que la sexta extinción masiva de la Tierra “es más grave de lo que se percibe cuando se mira exclusivamente la extinción de las especies”.

El estudio analizó el declive de las poblaciones de 177 mamíferos (Archivo/Reuter).

Este sexto evento se diferencia de los anteriores –por ejemplo, de la extinción de los dinosaurios– en que los primeros cinco fueron causados por un factor externo, mientras que el impacto actual es causado por el ser humano, con acciones como la caza, el comercio y la sobreexplotación del territorio. Según el estudio, sólo hay entre dos y tres décadas para revertir la situación.

Los autores se basan en un análisis de los números y los grados de contracción en el alcance geográfico de estas especies, un indicador de cómo disminuye o se extingue una población.

Para eso, los científicos usaron una muestra de 27.600 especies de vertebrados –pájaros, anfibios, mamíferos y reptiles– y analizaron el declive de las poblaciones de 177 mamíferos estudiados en profundidad entre 1990 y 2015.

Los pájaros fueron incluidos en la investigación (Archivo/EFE).

Según el trabajo, desde el siglo XVI han desaparecido 322 especies de vertebrados.”Hallamos que la tasa de pérdida de población en los vertebrados terrestres es extremadamente alta”, explicaron los investigadores. “De los 177 mamíferos de los que tenemos información detallada, todos han perdido un 30 por ciento o más de su alcance geográfico y más del 40 por ciento de las especies han experimentado una grave disminución en su población”, agregaron.

Las zonas en la que más han disminuido las poblaciones son las regiones tropicales. Particularmente, los mamíferos del sur y del sureste de Asia han sido los más golpeados: las grandes especies de mamíferos analizados han perdido hasta el 80 por ciento de su alcance geográfico.

Los reptiles, otra de las especies analizadas (Archivo/EFE).

“Nuestros datos indican que, más allá de una extinción mundial de especies, la Tierra está experimentado un gran episodio de disminución y extirpación de poblaciones, lo que tendrá sucesivas consecuencias negativas en el funcionamiento del ecosistema”, advierten los investigadores.

Los científicos describen esta situación como una “aniquilación biológica”, para “resaltar la magnitud actual del sexto gran evento de extinción que está en desarrollo en la Tierra” y subrayar la “seriedad” que esto tiene para la humanidad.

Los anfibios, entre las especies citadas en el informe (Archivo/AFP).

Las extinciones de las poblaciones son un “preludio a las extinciones de las especies”, sostienen los autores, lo que los lleva a pensar que esa sexta extinción masiva “ha avanzado más lejos de lo que la mayoría asume”.

Los científicos consideraron que “la humanidad pagará con el tiempo un precio muy alto por diezmar el único montaje de vida que conocemos en el universo”. Para ellos, esta “aniquilación biológica” también tendrá “serias consecuencias ecológicas, sociales y económicas”.

