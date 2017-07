Agresor de hija de “La Justa” fue miembro activo de la pandilla por 2 años

Agresor de África fue miembro activo de la pandilla por 2 años

El imputado por lesiones gravísimas aparece en fotografías con los cabecillas de los Family Ridhaz en fiestas y también en las calles.

Uno de los líderes de Family Ridhaz con Denis Vargas. Archivo Digital / Página Siete

Mensajes, fotografías y testigos demuestran que Denis Vargas, el agresor de África Gutiérrez, fue miembro activo de la pandilla Family Ridhaz, participó en las fiestas organizadas por los cabecillas y también tenía una relación estrecha con ellos.

Una joven que tenía nexos con la pandilla contó que Vargas era apodado El Cangry y era integrante de la pandilla hace al menos dos años. “Él iba a las fiestas que organizaba Family Ridhaz, estaba ahí siempre, es muy amigo de los líderes, siempre salían juntos”, afirmó.

Vargas fue aprehendido y enviado a la cárcel de San Pedro después de haber agredido con una botella de vidrio a África Gutiérrez, quien perdió el ojo izquierdo por las heridas causadas. La Fiscalía lo imputó por lesiones gravísimas.

Su abogado, Hugo Machicado, insistió en que su defendido no es miembro de la pandilla y que no conoce a los cabecillas. “En ningún momento ha participado ni fue integrante de la pandilla, no tiene ni tuvo ningún contacto con nadie de ese grupo”, dijo.

Aseguró también que la gente quiere involucrarlo con pandillas por su forma de vestir. “Están tergiversando todo. En la audiencia se demostró que no tiene ningún antecedente. Si fuera de una pandilla estaría con procesos”, aseveró el jurista.

El 4 de junio El Cangry lanzó una botella que llegó al ojo de África. Según la Fiscalía, Vargas apuntó a la hermana de la joven, Adis, quien fue su pareja.

La joven afectada, que fue sometida al menos a tres cirugías y espera otras, aseguró que Vargas actuó contra ella por venganza, pues una semana antes a la agresión ella le puso una demanda por maltrato a animal.

La relación de Vargas con Adis comenzó hace aproximadamente dos años y terminó hace tres meses. África contó que nunca estuvo de acuerdo con que el detenido sea pareja de su hermana. “Él no hacía nada, no trabajaba, no estudiaba, yo le reclamaba a mi hermana”, relató.

Adis, que baila en una fraternidad del Gran Poder, hizo que Vargas también sea parte de ella. Pero cuando terminó la relación África decidió ingresar a la agrupación para cuidar a su hermana. “Él quería vengarse de alguna forma de ella después de que terminaron, no quería ir sola a la fraternidad”, dijo África.

La joven que conoce de cerca a los Family Ridhaz afirmó que si bien El Cangry era asiduo participante de las fiestas que organizaba la pandilla nunca vio a Adis en las mismas.

“Él molestaba a otras chicas en las fiestas, salía con los líderes para robar también. Tenía dinero porque robaba con ellos, él vive solo en La Paz, su familia está en Cochabamba”, manifestó.

Vargas permanece en el penal paceño un mes. Su abogado indicó que esperarán que el proceso penal en contra de su cliente continúe en los plazos establecidos.

Página Siete / La Paz / Daniela Romero