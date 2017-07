“Al año se descubre de 3 a 4 encarcelados por error”

El capitán de la Policía Boliviana, Cristian Sánchez contó cómo se logró demostrar la inocencia de Reynaldo Ramírez, que había sido condenado por un delito que no cometió.

Reynaldo Ramírez Vale ya está libre, cumplió más de dos años de detención en Palmasola condenado a 30 años por un crimen que no cometió, pero hoy su situación es otra. Para que se hiciera justicia en su caso –el verdadero culpable es Moisés Bascopé Zambrana, autor confeso del feminicidio de Verónica Menacho Chilo-, mucho tuvo que ver el peritaje que hizo la Policía en el que participó activamente el capitán Cristian Sánchez.

Él, que funge como director del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial en Santa Cruz, dio detalles de la investigación y cómo se logró determinar que Ramírez no era culpable. Además aclaró que este tipo de situaciones se da entre tres y cuatro veces al año y que el objetivo de la Policía, es seguir investigando para evitar más errores.

“Y no es la primera ocasión que sucede un fenómeno parecido al de Reynaldo. En el año son tres o cuatro caso que con nuestro trabajo pericial, se ha liberado de responsabilidad penal a inocentes que eran en principio detenidos preventivamente”, contó Sánchez a EL DEBER

¿Cómo se comenzó a investigar?

Ya en el año 2015 nuestro Instituto realizó una serie de pericias orientadas a acreditar la verdad histórica de los hechos. Eventualmente, la responsabilidad de Reynaldo que ya estaba en Palmasola. Entonces el Ministerio Público ordena una serie de pericias, que tiene que ver con análisis de fotografías, videos, con medidas corporales, topografía facial, informática, análisis de dispositivos móviles, tanto de la víctima como del presunto autor. De todas ellas nuestro Instituto emite dictámenes, informes periciales que daban cuenta de que no había elementos convincentes para endilgar la responsabilidad criminal a Reynaldo.

¿Qué se hizo?

Cumplimos con informar en su tiempo; y para uno porque no podíamos informarlo todavía en su tiempo, asumí de que se iba a exonerar de culpa a la persona en ese momento, sin embargo, la Fiscalía acusa y se instala juicio. En el juicio nos convocan como peritos a mi persona y otro más y nuevamente en un tribunal desenvolvemos nuestra idea; no había elementos que acredite la responsabilidad criminal de Reynaldo. Hubo en algún testimonio, reconocimiento de personas, señalamiento de aquellas cercanas a la víctima que lo señalaban a él, y muchas veces sabemos que el señalar a alguien está marcado por la subjetividad.

Pero no era la persona indicada…

No me corresponde emitir opinión sobre el desenvolvimiento del Ministerio Público, menos de los tribunales de justicia.

Desde su punto de vista técnico, ¿era claro que Reynaldo no correspondía a la fotografía?

Por su puesto, si no, no hubiera firmado el dictamen. El dictamen es un trabajo técnico, especializado, que responde a estudios científicos, y habida cuenta de eso, tuvimos la certeza que no correspondía a la persona que se estaba indagando.

Si se recogieron muestras del escenario del crimen, fotos, testimonios, videos que son susceptibles de ser adulteradas. ¿Qué evidencias concretas tenían ustedes que no era él?

Varias, le pongo un ejemplo inexorable, incuestionable de la no participación de Reynaldo. Las pericias informáticas de triangulación de llamadas, establecían que en el momento del hecho delictivo de la incineración de la víctima, Reynaldo estaba ubicado en inmediaciones de Warnes y la víctima murió en su domicilio por la Radial 17 y medio. Físicamente Reynaldo no pudo estar en el escenario del crimen, en el sitio del suceso, porque la pericia informática daba cuenta que ni siquiera se conocían, que ni siquiera habían cruzado llamada alguna vez en la vida. Entonces un elemento clarísimo que genera una duda razonable en la participación de Reynaldo.

¿Qué importancia en este tipo de peritajes debe haber para tomar decisiones como la Fiscalía y los jueces?

No se tomó en cuenta, claramente hubo un error que a Dios gracias ha sido subsanado, ahora se ha corregido de alguna manera. Es importante para todos los administradores de justicia, para todos, priorizar la evidencia material, el análisis forense de los elementos materiales para tomar decisiones que muchas veces importan para la libertad de la personas y no basarse en presunciones, suposiciones, testimonios vagos, que generan un espectro amplísimo para los errores.

Después de que se conoció al condena de 30 años, ustedes sabían de que se habían ignorado los informes que se estaba acusando al hombre equivocado, ¿qué sintió usted?

La responsabilidad profesional de que esto no podía seguir así, humana más que todo. Habíamos conocido que Reynaldo fue condenado a 30 años sin derecho a Indulto por el feminicidio, entonces pedimos autorización a nuestras instancias superiores, al rector de la Unipol, de la instancia policial, al señor director de la FELCC el coronel Gonzalo Medina a efecto de hacer algunas indagaciones periciales con fines investigativas, con la finalidad de hallar al verdadero responsable. Así es que previa labor de inteligencia de la FELCC y eso es muy encomiable, se logra detectar a Moisés (Bascopé), el verdadero responsable, en Entre Ríos.

¿Qué hacía?

Esta persona tenía un círculo que lo protegía, de hecho, inteligencia había hecho un seguimiento durante unos días y había establecido que no salía mucho, agachaba la cabeza, no tenía contacto con las personas, su círculo de acción social era muy limitado. En ese sentido las pericias realizadas por la Policía sobre imágenes e imágenes del autor con la víctima, daban cuenta de la certeza al 100% que era la persona que estábamos buscando. Se decide arrestarlo y trasladarlo a Santa Cruz para ponerlo a disposición de las autoridades.

¿Qué otras evidencias?

Nosotros ya teníamos la convicción de que no era Reynaldo el criminal, hace mucho tiempo. A pesar de eso, las instancias de justicia lo han condenado. Entonces tomamos la decisión de pedir autorización a nuestros superiores, a mi coronel Hugo Morales, de la Unipol, al coronel Medina, de la FELCC, para hacer unas indagaciones y finalmente frenar esta injusticia, esta situación espantosa. Entonces con esos elementos, con esas autorizaciones, generamos una serie de pericias sobre todo de la localización de Moisés y finalmente se lo detuvo.

¿Qué hizo Moisés?

Una vez se lo detiene inmediatamente empieza a relatar el crimen a la Policía, por lo cual rápidamente se hacen informes, entonces da detalles del crimen del feminicidio que calzaban perfectamente con los elementos que se habían encontrado en las escena del crimen.

¿Por ejemplo?

Él relata que había peleado con ella por un tema de celos, la había golpeado. “Ella cayó, no se levantó más, intenté hacerla reaccionar, vi que no pasaba nada, liberé el gas de la garrafa, esperé que se impregne un poco la habitación con el gas, prendí un trapo o una ropa, hubo fuego, cerré la puerta con candado y me fui”. Finalmente sucedió eso, eso calzaba con el sitio del suceso. El acelerador había sido el gas, en el sitio del suceso se había encontrado restos del candado pegado, y otros elementos que calzaban perfectamente con el relato del criminal.

Cómo es que contrariamente a ese relato, Reynaldo Ramírez siempre dijo que era inocente y no tenía esos detalles del crimen, ¿cómo se puede explicar eso?

Es inexplicable por desgracia. Reynaldo es una persona de pocas palabras, es una persona tímida y más aún yo creo que se ha quedado muy abrumado con la situación, ha estado en un estado de depresión también, y creo que ya estaba perdiendo la esperanza, eso también nos ha allanado el corazón como humanos, como policías, no solo yo por Dios, sino un equipo de la Policía de Santa Cruz y de La Paz, que nos hemos puesto manos a la obra para finalmente terminar con esta injusticia.

¿Este caso nos demuestra que las evidencias no sirven de nada?

Yo creo que hay plantearlo como fallas de nuestra justicia criminal porque yo insto a los administradores y operadores de justicia, hago el llamado por supuesto para los Policías que trabajamos en estos temas a priorizar siempre en la evidencia física, material, objetiva, irrefutable, incuestionable y desplazar un poco el testimonio, el relato, el reconocimiento que puede orientar la investigación, pero no puede servir de ninguna manera el reconocimiento de personas para generar una condena.

¿Puede alertar en otros casos similares al de Reynaldo?

Nosotros trabajamos bastante en el tema pericial, penal. Hay muchos casos en nuestro departamento donde el instituto trabaja, donde nuestras pericias han servido para acreditar la responsabilidad climinal de los autores. No había evidencia, no había elemento, entonces hacemos nuestro trabajo y finalmente encontramos los elementos fácticos para responsabilizar del crimen a una determinada persona. Eso ha ocurrido.

¿No es el único caso?

EL DEBER / SANTA CRUZ