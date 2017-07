Alcalde de Ollagüe por carabineros detenidos en Bolivia: “Uno tiende a pensar que es una revancha”

Chile. En tanto, el gobernador de la Provincia de Tamarugal, Rubén Moraga, aseguró que se trata de procedimientos estipulados, pero agregó que la pronta devolución de los efectivos pasa por las voluntades políticas del momento.

SANTIAGO.- La detención por parte de efectivos bolivianos de dos carabineros de la tenencia de Ujina, Región de Antofagasta, en la frontera entre ambos países, ha levantado una serie de interrogantes, dado que ocurre a dos semanas de la expulsión de los nueve aduaneros y militares bolivianos procesados en Chile.

El hecho, que se inició con la detención del personal fronterizo de Bolivia en marzo de este año, provocó una escalada en la tensión de la ya complicada relación con el país vecino.

Para Carlos Reygadas, alcalde de Ollagüe -comuna en la que se ubica el paso Ujina- la movida boliviana podría tratarse de una reacción a este conflicto en el cual el Presidente, Evo Morales, se involucró personalmente.

“Lo primero que uno tiende a pensar es que es una especie de revancha por esta gente que fueron entregados a la justicia chilena y que fueron liberados y puestos en la frontera para que se fueran a su país”, manifestó.

“Ojalá no sea eso, porque si vamos a estar un poco en revanchas de aquí para allá no quiero pensar que en algún momento vaya a haber una balacera, que nos puede llevar a un tema no menor”, agregó.

“La seguridad de nuestra gente es la que nos preocupa porque los afectados a la larga vamos a ser nosotros, los que vivimos en la frontera”

Carlos Reygadas

El edil afirmó que “todos pensamos lo mismo”, ya que la detención este viernes de los dos carabineros se suma a una situación que vivió una familia chilena en mayo de este año.

“Una familia que pasó a hacer unas costumbres (funerarias a Bolivia) y de regreso unos militares bolivianos los balearon. Los cartuchos que fueron encontrados fueron en territorio chileno, entonces esas cosas me preocupan”, expresó.

Reygadas sostuvo que “la seguridad de nuestra gente es la que nos preocupa porque los afectados a la larga vamos a ser nosotros, los que vivimos en la frontera”.

En tanto, el gobernador de la Provincia del Tamarugal, Rubén Moraga, explicó que es usual el cruce de la frontera de efectivos de ambos países mientras fiscalizan y hacen controles por posibles ilícitos.

“Como no hay demarcación de frontera, entonces es muy fácil perderse, pasarse hacia el otro lado, si no andan con el GPS bien calibrado o sin GPS es muy fácil salirse de la ruta, eso es lo que pudo haber sucedido”, señaló.

“Ha pasado otras veces en que han devuelto a carabineros después de un proceso que hacen. Pero dada la situación que tuvimos de nuestra parte con los aduaneros bolivianos, no sé cómo irán a reaccionar”

Rubén Moraga

También es común, según Moraga, la detención de aquellos que crucen la frontera. “Cada vez que se incurre en una falta, el procedimiento es ése”, precisó.

Sin embargo, aseguró que “pasa por las voluntades políticas para que (los carabineros) se devuelvan, es otra situación”.

“Ha pasado otras veces en que han devuelto a carabineros después de un proceso que hacen. La otra vez nos pasó, devolvieron a un carabinero después de una hora. Pero dada la situación que tuvimos de nuestra parte con los aduaneros bolivianos, no sé cómo irán a reaccionar”, sentenció.

En ese sentido, el gobernador informó que el alto mando de Carabineros ya se encuentra en Bolivia para dialogar con las autoridades altiplánicas y analizar una pronta solución.

