Almagro dijo que la elección de la Constituyente “fue un fracaso” y acusó al régimen de “masacrar al pueblo “

La jornada electoral del domingo para conformar una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela fue un “tremendo fracaso”, aseguró este lunes el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien añadió que su oficina no reconoce esos resultados.

“Ayer las fuerzas represivas masacraron al pueblo de Venezuela, 16 personas incluyendo a menores d edad fueron asesinadas en distintas protestas en las horas que se desarrolló el fraudulento procesos de la Asamblea Nacional Constituyente. La represión contra la gente durante la jornada fue la más extrema superando los estándares desde que empezaron las protestas en abril pasado”, sentenció.

Agregó que es evidente que el gobierno venezolano está tratando de “disfrazar” la realidad de lo que fue un “tremendo fracaso”.

Señaló que la cifra de 8.089 320 mil votos que anunció Tibisay Lucena no dejó lugar a dudas de la ilegitimidad total del proceso y la alevosa manipulación del sistema electoral y sus resultados.

Reiteró que dicho procesos no es legítimo y no cuenta con el apoyo de los venezolanos “la afluencia de electores fue mínima y no reflejó en ningún momento que existiera una hornada electoral y mucho menos una fiesta cívica”.

Afirmó que el proceso es totalmente nulo dado que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente se llevó a cabo aniquilando los principios básicos de la transparencia neutralidad y universalidad que deben caracterizar comicios libres y confiables.

Por ello, añadió, “la secretaría general de la OEA desconoce la totalidad del proceso fraudulento”.

Además, señaló en su nota, el tribunal electoral venezolano “ha perdido todo vestigio de legitimidad”.

Almagro también responsabilizó al gobierno por las pérdidas de vidas humanas durante la jornada. “Fue un día de luto para Venezuela. Fue un día de violencia y muerte ejecuta

El retorno de la democracia no puede demorar en #Venezuela, el pueblo decidirá su futuro #31Jul pic.twitter.com/BWRKyUyIa5 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 31 de julio de 2017

Fuente: lapatilla.com