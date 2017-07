Álvaro contraataca: dice que Tuto ‘habla cualquier tontera’

Acto en Caranavi

La batalla de agravios entre el vicepresidente y el expresidente continúa en escalada. Este jueves, Álvaro García Linera dijo que Jorge “Tuto” Quiroga está al servicio de interés extranjeros y que “habla cualquier tontera”.

Las declaraciones cruzadas entre ambos políticos se dispararon ayer miércoles, cuando García llamó “badulaque” e “impostor” a Quiroga por su activismo contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Quiroga respondió al vicepresidente con la siguiente frase: “impostor yo… ¿Eres tú licenciado?”, en referencia a la polémica en que estuvo envuelto García porque figura en su carnet como licenciado sin haber alcanzado ese grado académico.

García aprovechó un acto de entrega de redes de gas en Caranavi para contraatacar. Recordó que Tuto, cuando fue presidente entre 2002 y 2002, impulsó la exportación de gas boliviano mediante Chile a Estados Unidos. Mostró impresiones de periódicos de la época y pidió a los asistentes al evento que se graben esa información como “tatuaje”.

Criticó a Quiroga por pensar en exportar en lugar de llevar servicio domiciliario de gas a localidades bolivainos. Aseveró que a Tuto no le importa “un comino” la población de Bolivia y sólo le importa Chile y Estados Unidos.

“Es un badulaque que habla cualquier tontera, pero está al servicio de intereses extranjeros. Ayer como presidente quería entregar nuestro gas a Chile y no a Caranavi, no a Achacachi, no a Cobija, no a Trinidad, sino a los extranjeros”, agregó.

Fuente: erbol.com.bo