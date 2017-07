Amy Schumer, única mujer en el top 10 de cómicos mejor pagados

La actriz es la única cómica en colarse en la lista de comediantes recopilada por la revista Forbes.

La diferencia salarial entre hombres y mujeres está lejos de ser una novedad en el mundo del entretenimiento. En Estados Unidos, las polémicas en torno al tema son una constante, pero hay casos que de tan repetidos agotan.

Entre los diez cómicos mejor pagados de 2017, sólo una mujer consiguió entrar en la lista recopilada por la revista Forbes: Amy Schumer. La también actriz ha entrado gracias a un año repleto de proyectos y acuerdos publicitarios. Entre ellos, el especial de comedia que estrenó en HBO, Amy Schumer: The Leather Special; el programa de sketches que lidera en el canal Comedy Central, Inside Amy Schumer; la película que protagoniza junto a Goldie Hawn, Snatched; y el libro que acaba de publicar, “The Girl with the Lower Back Tattoo”.

Schumer hizo historia en 2016 al convertirse en la primera mujer en entrar en la lista de Forbes con los cómicos mejor pagados, pero que haya sólo una representante del género es algo realmente sorprendente teniendo en cuenta que algunos nombres del top apenas son conocidos fuera de Estados Unidos:

1. Jerry Seinfeld

2. Chris Rock

3. Louis C.K.

4. Dave Chappelle

5. Amy Schumer

6. Kevin Hart

7. Jim Gaffigan

8. Terry Fator

9. Jeff Dunham

10. Sebastian Maniscalco

Muchos de los cómicos que aparecen en la lista también se han matado a trabajar en el último año con frenéticos tours de monólogos y especiales por los que han pactado acuerdos multimillonarios con Netflix o HBO. Pero hay cómicas que por talento, nombre y cantidad de apartados en su currículum sorprende que no se hayan colado en el top 10. Es el caso de Sarah Silverman, una de las cómicas más famosas de Estados Unidos que además estrenó un especial en Netflix hace poco. O los de Tig Notaro y Maria Bamford, ambas con sus propias series, sus tours a lo largo del país y especiales en Netflix o HBO.

Fuente: revistavanityfair.es