Aramayo descarta ir por la silla de la FBF

ROLANDO ARAMAYO DESCRIBE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EN EL FÚTBOL DE BOLIVIA.

El presidente de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), Rolando Aramayo, negó ayer haber pensado postularse a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para las próximas elecciones de la institución.

Por el momento, los candidatos que ya presentaron sus planchas son César Salinas (presidente de The Strongest) y Carlos Conrado (presidente de Destroyers). Aún se aguarda la postulación de Bernardo Pavisic, hasta el 31 de este mes. Aramayo es cauto respecto a los cambios que puede experimentar el fútbol después de los comicios que el ente federativo realizará el 15 de septiembre del año en curso.

P: ¿Valoró presentarse a la presidencia de la FBF?

R: Nunca pensé postularme a la FBF. No sé de dónde sale eso porque no está en mis planes para el futuro inmediato, ya que me parece que puedo aportar más desde mi lugar como presidente de la AFC y secretario general de la Asociación Nacional de Fútbol (ANF).

P: ¿Qué cambios necesita el fútbol nacional?

R: No se invierte donde realmente se puede cambiar el fútbol, que son las divisiones inferiores. La competitividad no sale de la convocatoria del campeonato. En la medida que haya jugadores bien formados, habrá torneos atractivos.

P: ¿Qué opina sobre los derechos de televisación de nuestro fútbol?

R: El hecho de que estos contratos sean bajos es producto de lo incipiente que es nuestro fútbol. Si tuviéramos torneos competitivos y atractivos, obviamente los derechos de televisación subirían y serían mejor cotizados, pero volvemos a lo mismo. Si no trabajamos desde abajo, no esperemos ver resultados arriba.

P: ¿Pavisic?

R: Me parece una buena candidatura. Esperemos que le vaya bien. Es un dirigente a quien conozco y le deseo el mayor de los éxitos.

P: ¿Salinas?

R: He hablado con él. Nos visitó en la ANF y nos ha expuesto brevemente su plan de trabajo. Buscamos una competencia seria de propuestas para ver qué candidato lo hará mejor.

Fuente: opinion.com.bo