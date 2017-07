Argentina: Tras la suba del dólar y la soja, la liquidación de divisas repuntó 35% a u$s 606,8 millones

En la última semana, la liquidación de divisas por exportaciones de granos repuntó un 35% interanual a u$s 606,77 millones, de acuerdo con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Respecto a los cinco días previos, el ingreso del agro aumentó un 26,8%.

De esta manera, el desembolso por parte de los exportadores volvió a subir, estimulado por la suba del dólar y del precio de la soja, tras dos semanas de bajas interanuales consecutivas y confirmó la tendencia oscilante que mantiene desde comienzos de año, con 15 semanas en que lo ingresado fue menor al año anterior, y con 12 en las que fue superior.

En consecuencia, la liquidación de divisas alcanzó los u$s 11.985,25 millones hasta el 7 de julio último, 12,7% por debajo del mismo período del año pasado, según estadísticas del sector agroexportador.

La finalización de la cosecha de soja y la siembra de trigo se retrasaron durante la última semana por las lluvias registradas sobre Buenos Aires, La Pampa y sur de Córdoba y no se descarta nuevas pérdidas en la oleaginosa y una reducción de la estimación de siembra del cereal, indicó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

La trilla de soja avanzó 0,2 puntos porcentuales durante la semana y se ubicó en 98,9% de la superficie apta debido a que “la mayor proporción de lotes aún en píe se ubican en las regiones comprometidas por excesos hídricos sobre el sur de Córdoba, La Pampa y el oeste, centro y sudoeste de Buenos Aires”.

Bajo este marco, la entidad bursátil indicó que “es probable que durante las próximas semanas una parte del área aún en pie pase a pérdida, aunque la misma no es significativa y la favorable evolución del rinde medio nacional (ubicado en los 32 quintales por hectárea) permite sostener las proyección de producción en 57,5 millones de toneladas”.

Por su parte, el Ministerio de Agroindustria de la Nación fijó en $ 5.674,82 por tonelada el precio promedio para la soja correspondiente a junio último, que se tomará en cuenta para el pago del estímulo a los productores dentro del Plan Belgrano.

La cartera que conduce Ricardo Buryaile, a través de la Subsecretaria de Mercados Agropecuarios, difundió el precio promedio de la soja que se tomará en cuenta para el pago del sistema de compensaciones para los productores de Salta, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Misiones, Catamarca, La Rioja y Chaco, de acuerdo con la Resolución “Estimulo Agrícola Plan Belgrano”.

La liquidación de divisas cerró 2016 en u$s 23.910,39 millones, con lo que se constituyó en la tercera mejor de la historia, detrás de los u$s 24.143,75 millones de 2014 y los u$s 25.133,39 millones de 2011.

Fuente: Ámbito