Así es cómo debes vengarte de un compañero de trabajo

Foto: iStock.

Este chef quiso aliviar el aburrimiento de la oficina o simplemente echarse unas risas a costa de su camarada al que llamaremos D. Este cocinero ocultó un pequeño altavoz ‘bluetooth’ en la rejilla de la ventilación. En esta que se encuentra justo encima del puesto de trabajo, puso el tema ‘Stayin’ Alive’ de los Bee Gees en bucle durante todo el día en un volumen bastante bajo.

Bromas aparte

Esta travesura se resume en un post puesto posteriormente en esta web y que dice lo siguiente:

“Me gusta joder a D. Ayer a las 19.00 coloqué el aparato en el conducto del aire por encima de su cabeza y puse sin parar este tema tan famoso una y otra vez. Casi no es audible, y por la forma de la rejilla, solo él puede escucharlo. Una manera de volverlo un poco loco. A la media hora de estar bajo la música me di cuenta de que miraba a su alrededor, cerraba los ojos y comentaba que le parecía escuchar algo, pero se sacudió y siguió trabajando mientras comentaba que le había parecido ver un coche pasar con un poco de música, la cual le sonaba familiar (lo cierto es que no pasó ningún vehículo).

Después de un rato empezó a tararear la canción y me preguntó si la tenía puesta en el ordenador. Vino, buscó y no encontró nada. Miró a otro compañero de trabajo y se encogió de hombros. Fue a otra sección y lo apagué, pero en cuento volvió lo puse de nuevo un poco más alto y lo quité rápidamente. Él estaba con un cliente y le preguntó ‘¿has escuchado eso? y este le respondió, ¿escuchar qué?, negándolo con la cabeza.

Colocando el altavoz. (Imgur)

Un rato más tarde puse la canción en los altavoces del almacén y él fue corriendo a escuchar lo que estaba sonando, pero cuando llegó ya lo había quitado y había puesto otra música diferente. Se sentó en su sitio y comezó a buscar bajo su escritorio algún aparato por donde saliera la canción. Mientras iba al baño subí el volumen porque los conductos están conectados y él podía escucharlo desde allí.

Cuando volvió de su almuerzo, intentó cambiarse de puesto pero no podía mover el cargador del ordenador y el administrador de tareas va con un usuario único que no pudo resetear, por lo que se tuvo que quedar en el sitio.

El ‘bluetooth’ se desconectó y tuvimos algunos problemas para volver hacer llegar el sonido porque además pilló a uno de mis compañeros subido en una silla y tocando el techo por lo que empezó a sospechar que alguien lo estaba troleando, aunque no muy seguro de cómo lo estábamos haciendo.

Última fase

Ahora, en nuestros ordenadores, otros dos compañeros y yo hemos puesto el tema en Youtube a un volumen normal. Todos podemos escucharlo. No es discutible pero con el ruido y las voces no parece distinguirse mucho. De repente empezó a gritarme ‘Sé que eres tú, sé lo que estás haciendo’, pero él no tenía pruebas. Solo está enfadado y haciendo pucheros todo el rato.

Ahora la música puede oírla todo el mundo y él está como si nada hubiera pasado, un poco confundido porque el hilo musical es la canción y los clientes la estaban tarareando. Cuando llegó la hora de irnos, salió “rápido como un pepino, bueno como un cohete” cogiéndo las llaves velozmente, así que yo puse la canción a todo volumen y todos empezaron a bailar al ritmo de la música. Dejó caer las llaves y a gritar: ‘¡Que os den, que os den!, nos vemos el maldito lunes”.

Su compañero y el lugar donde está el altavoz. (Imgur)

¿Quién llamó para decir que estaba enfermo ese día? ¿Adivináis? ¿Habrá ingresado en la López Ibor?

Fuente: elconfidencial.com